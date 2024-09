Swing tra le colline toscane: Golf con vista

Dai fairway panoramici ai green impeccabili, la Toscana è il sogno di ogni golfista

Meta tra le più gettonate per la pratica del golf, la Toscana vanta 4 tra i più bei campi d’Italia, immersi come sono tra panorami mozzafiato che si alternano tra territori ondulati, coste lambite dal mare cristallino, colline puntellate di vigneti e oliveti. Tutti facilmente raggiungibili dal The Sense Experience Resort, che propone pacchetti ad hoc per chi si vuole avvicinare alla pratica del golf, per chi è già appassionato o semplicemente si voglia allenare in contesti paesaggistici unici in cui vengono proposti percorsi anche di alto livello.

La Toscana è una delle regioni italiane più vocate al golf, immersa com’è tra panorami mozzafiato che prevedono anche zone con terreni ondulati e avvolta da un clima temperato che permette la pratica in ogni momento dell’anno. Forte di ciò, in tanti appassionati da ogni parte del mondo giungono in questo paradiso di golfisti, che si estende dalla Maremma al Casentino, dalla costa alla montagna. Non tutti sanno, infatti, che nel 1889 fu proprio Firenze, dove si era stabilita una comunità britannica, ad ospitare il primo campo da golf moderno, a pochi chilometri dalla città: si trattava del Florence Golf Club, esteso sui terreni dei principi Demidoff dove attualmente sorge il Parco San Donato, un vero e proprio percorso a nove buche. Oggi c’è l’imbarazzo della scelta sia per la pratica professionistica di questo sport sia per l’attività più amatoriale, grazie ai 16 campi certificati, ai 9 campi a 18 buche e ai 7 campi a 9 buche a cui si aggiungono diversi campi promozionali e numerosi campi pratica, che vanno da un minimo di 3 buche a un massimo di 27: ideale, quindi, sia per muovere i primi passi ed allenarsi che per gareggiare. Il tutto sempre circondati da scorci panoramici unici, grazie alla natura incontaminata tipica della campagna toscana che permette di trascorrere giornate indimenticabili all’insegna dello sport e del relax.

Nel cuore della Maremma toscana, più precisamente nell’incantevole location del Golfo di Follonica, sorge il The Sense Experience Resort, vero angolo di paradiso all’interno di una rigogliosa pineta. Affacciato sulla spiaggia di Torre Mozza, la struttura si propone con le sue eleganti camere e suite ed offre la possibilità di provare tantissime esperienze, tra cui il golf. A poca distanza, infatti, si trovano quattro tra i più bei campi da golf d’Italia, ognuno con le sue peculiarità. Approfittare quindi delle offerte promosse dal The Sense Golf Experience permette di vivere weekend o settimane all’insegna della meraviglia, con pacchetti che comprendono transfer da e per il campo, prenotazione del Tee Time, il nolo attrezzatura, la possibilità di accedere alla spiaggia privata ed esclusiva, Experience Book con oltre 40 escursioni per vivere la Maremma Toscana e possibilità di praticare anche yoga, sup e kayak. A soli 7 minuti di auto dal The Sense Experience Resort si trova il Riva Toscana Golf, progettato da Giulio Cavalsani, che ha saputo coniugare le unicità naturali del territorio con le caratteristiche di un percorso tecnico ed avvincente: si dimostra perfetto sia per principianti che per golfisti esperti che si mettono alla prova sulle 18 buche di cui 12 vista mare. Il Pelagone Golf Club, a circa 20 minuti di auto, si presenta con green curati e scenari pittoreschi, dove si eseguono putting, chipping e swing tra colline e vedute spettacolari. Come quella sull’isola d’Elba e sul Mar Tirreno che si gode dalla buca 18. Qui è garantita un’esperienza golfistica di alto livello.

Spostandosi un po’ più lontano, ma sempre facilmente raggiungibili, anche il Golf Punta Ala e il Golf Club Argentario. Il primo vanta la sua attività legata al golf sin dal 1964 in un contesto unico: è considerato uno dei più bei campi della regione grazie alla zona panoramica con vista mare. La sua lunghezza complessiva è di 6.168 metri con un PAR 72, ovvero il numero pre determinato di colpi che servirebbero per concludere una buca. Non solo le leggere e naturali ondulazioni del terreno ma anche la stupenda vegetazione circostante ne fanno una tra le destinazione prescelte per gli amanti del golf. Continuando con i campi da 18 buche il Golf Club Argentario, a circa 1 ora e 20 minuti di auto dal The Sense Experience Resort, è l’unico campo italiano con licenza PGA National Golf Course Italy, ovvero l’associazione dei professionisti di golf con una formazione di eccellenza dei massimi livelli. Dal punto di vista tecnico il suo percorso di presenta impegnativo, ma diversificato e altamente spettacolare, snodato tra la macchia mediterranea e gli uliveti. L’Argentario Golf Club ospita diversi tornei di golf tra i più importanti in Toscana e in Italia. Il percorso ha un totale di 6.218 metri e PAR71. Il campo da golf si trova in un’area naturale protetta a 5 minuti dalla Riserva Naturale Duna Feniglia. Inoltre il percorso è certificato “Agri Cert” bio eco-compatibile e tutti i prodotti usati per la sua manutenzione sono totalmente naturali. Non è un caso che l’Argentario Golf Club sia stato scelto per ospitare nel 2025 l’82ª edizione degli Open d’Italia (DP World Tour), l’evento sportivo di massima importanza e prestigio in ambito golfistico: il percorso tecnicamente valido e scenografico e la location all’altezza dell’evento sono biglietto da visita ideale per immergersi nel mondo perfetto del green.

