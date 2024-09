Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Quadrini, si complimenta con la ASL per l’importante traguardo dell’abbattimento delle liste di attesa

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, esprime le proprie congratulazioni al Commissario straordinario della ASL di Frosinone, Sabrina Pulvirenti, per il rilevante risultato ottenuto nell’abbattimento delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie. Questo risultato è stato possibile grazie ad un accordo strategico tra la ASL e le strutture private accreditate del territorio, che ha portato alla commissione di 8.600 prestazioni sanitarie tra cui ecografie, ecodoppler e tomografie computerizzate (TC) con mezzo di contrasto.

“Un traguardo significativo che segna un passo avanti fondamentale per la sanità provinciale”*- ha dichiarato il Presidente del Consiglio Quadrini. “Voglio ringraziare e complimentarmi con il Commissario della ASL di Frosinone, la dott.ssa Pulvirenti, e con tutta la sua struttura per l’impegno profuso e per la sua capacità di instaurare sinergie con le strutture private accreditate. Questo accordo rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra pubblico e privato possa rispondere in maniera efficace e tempestiva alle esigenze dei nostri cittadini.”

Gianluca Quadrini ha inoltre sottolineato come il sistema, che prevede l’inserimento cronologico dei pazienti nelle liste di attesa delle singole strutture accreditate, rappresenti un cambio di passo nella gestione delle prestazioni sanitarie, riducendo in modo significativo i tempi di attesa. “In questo modo”, ha proseguito, “ci stiamo avvicinando concretamente alla risoluzione di uno dei problemi più sentiti dalla popolazione, garantendo a tutti i cittadini della Ciociaria l’accesso rapido a esami diagnostici di fondamentale importanza per la loro salute.”

Con questo intervento, la Provincia di Frosinone si dimostra ancora una volta vicina alle esigenze dei propri cittadini, perseguendo politiche di miglioramento del servizio sanitario e rafforzando la fiducia nei confronti del sistema pubblico.

“Siamo fiduciosi che questo rappresenti solo l’inizio di una serie di interventi che porteranno a una sanità sempre più efficiente e vicina alle persone. Da parte nostra”, ha concluso il Presidente, “continueremo a sostenere ogni iniziativa che vada nella direzione di una sanità territoriale di qualità, che metta al centro il benessere dei cittadini.”