VikA lancia il nuovo singolo “GIMME LOVE”

Un inno per la nuova generazione

“GIMME LOVE” (etichetta Joseba Publishing) è il nuovo singolo di VikA, un brano co-scritto con Giovanni Segreti Bruno e Filippo Pianosi (bassista dei Feelbacks), che riprende il classico sound pop-punk dei primi anni 2000, arricchito da elementi di produzione moderni. La voce intensa di VikA esprime la confusione e le aspettative di un’adolescente che affronta le relazioni, rendendo il pezzo un inno per la nuova generazione.

“GIMME LOVE” -spiega l’artista- è un vero e proprio tormentone pop punk, una canzone energica che esplora le complessità dell’amore giovanile.

L’arrangiamento è stato curato da Davide De Blasio, mix e master di Emanuele Donnini presso Joseba Studio, videoclip (online dal 28 settembre) di Marko Carbone.

La collaborazione con Giovanni Segreti Bruno e Filippo Pianosi era già iniziata con il primo singolo “Heart Babe“, prodotto anch’esso da Joseba Publishing. Il brano, accompagnato da un videoclip che esalta l’anima rock di VikA, ha riscosso ampi consensi a livello internazionale, portando l’artista a trionfare al Balkan Fest in Bosnia Erzegovina e conquistare il secondo posto nella classifica generale come miglior canzone.

Con “GIMME LOVE”, la cantautrice continua il proficuo percorso artistico con Joseba, etichetta italiana che da anni lancia giovani e promettenti talenti.

Biografia

VikA (Victoria Asenova, nata nel 2009 a Sofia, Bulgaria) ha iniziato a studiare canto nel 2014 sotto la guida di Svetlana ed Emil Strundzhevi. Dopo i primi passi come membro del gruppo vocale per bambini “Sladki Pupanki” presso il Palazzo Nazionale dei Bambini a Sofia, si è presto affermata come artista solista, vincendo numerosi premi in concorsi musicali. Dal 2017, sotto la guida di Emil Strundzhev, ha partecipato a festival internazionali in vari paesi, ottenendo riconoscimenti e nuove amicizie. VikA continua a cantare con “Sladki Pupanki” e fa parte del gruppo “Sweet Teens”. Dal 2022 si esibisce nel duo “Marmalad” con Maxim Yalnazov. Nel 2024 ha interpretato con successo il ruolo di Grace nel musical Fame.

https://www.instagram.com/asenovavika/ https://open.spotify.com/intl-it/track/33EveKBSDMXRkvW14wzNDL