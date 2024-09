Emozioni d’autunno sul Golfo Sorrento

Non solo mare: l’incanto del foliage sulla Penisola Sorrentina e la possibilità di vivere momenti di relax in una Spa esclusiva, immersi nella tranquillità e nella bellezza autunnale

Sorrento, località famosa in tutto il mondo per la sua unicità e il suo fascino, è una meta ideale tutto l’anno grazie al clima mite. Lontano dai flussi turistici intensi e dal ritmo frenetico dell’estate, si può scoprire una città più autentica, elegante e signorile. In autunno, la Penisola Sorrentina acquista un’atmosfera speciale, caratterizzata da un mood più rilassato: l’ideale è godersela attraverso passeggiate dedicate ad ammirare il foliage, panorami mozzafiato e scorci incantevoli. Con la sua bellezza naturale, Sorrento è la destinazione perfetta per contemplare i colori cangianti e variegati della natura, scoprendo il fascino unico della costiera. L’hotel 5 stelle lusso Ara Maris è uno dei pochi alberghi che resta aperto oltre la stagione estiva, fino al 5 gennaio, e offre ai suoi ospiti un pacchetto autunnale dedicato al benessere, grazie alla sua esclusiva Thala Spa.

Pacchetto Benessere & SPA

Sistemazione in camera per minimo 2 notti; prima colazione a buffet; Welcome Cocktail all’arrivo; trattamento SPA (un trattamento di coppia alla Thala SPA della durata di 50 minuti o un trattamento individuale della durata di 50 minuti per persona); libero accesso alla zona SPA durante il soggiorno.

Prezzo del pacchetto per 2 notti a partire da Euro 450.00 a persona Superior Panoramic.

Validità: dal 27 ottobre al 2 gennaio (esclusi Natale e Capodanno).

La Thala Spa offre un’esperienza di puro lusso e rigenerazione, con trattamenti corpo all’avanguardia, sauna e bagno turco. Il soggiorno all’Hotel Ara Maris è improntato al benessere e al relax anche grazie alla tranquillità e alla serenità indotti dalla contemplazione dei paesaggi della Penisola Sorrentina. Non solo mare, isole e scogliere: in autunno la natura si impreziosisce ulteriormente di colori grazie al foliage, la declinazione dei colori delle foglie in autunno, dal verde a tutti i toni del giallo, arancione, rosso, bordeaux e marrone. Una vacanza che permette di riconnettersi con sé stessi, ritrovando l’equilibrio interiore e il benessere fisico.

Ammirare il foliage autunnale a Sorrento può essere un’esperienza magica, grazie alla combinazione di paesaggi mozzafiato, panorami costieri e la natura rigogliosa del territorio. La costiera sorrentina offre diverse passeggiate e percorsi dove è possibile godere dei colori caldi dell’autunno. Il periodo migliore per godere del foliage a Sorrento inizia da metà ottobre.

Itinerari imperdibili per ammirare il foliage autunnale a Sorrento:

Il Sentiero di Punta Campanella

Questo suggestivo percorso, che si snoda dal cuore di Sorrento fino alla spettacolare Punta Campanella, regala uno dei panorami più incantevoli della Penisola Sorrentina. Lungo i 5-6 km di sentiero, percorribili in 2-3 ore, consente di immergersi tra i profumi e i colori mediterranei, mentre il paesaggio circostante si trasforma in un’esplosione di tonalità dorate e rossastre. Le viste mozzafiato sul Golfo di Napoli, Capri e Ischia, con il contrasto tra il blu intenso del mare e i caldi colori autunnali della vegetazione, rendono ogni passo un’esperienza unica e indimenticabile.

Il Parco dei Monti Lattari

Un’escursione che abbraccia l’essenza della Penisola Sorrentina, dove la natura si esprime in tutta la sua maestosità. Tra boschi di querce, castagni e faggi che in autunno si accendono di sfumature rosse, gialle e arancioni, si può scegliere tra percorsi brevi o avventure più lunghe, ideali per esploratori di ogni livello. Il sentiero che porta a Monte Faito offre uno spettacolo incomparabile: la costiera si apre davanti in un panorama che spazia tra mare e montagna, con la vegetazione autunnale a fare da cornice perfetta.

Passeggiata al Vallone dei Mulini

A due passi dal centro storico di Sorrento si trova il suggestivo Vallone dei Mulini, un luogo avvolto da un fascino senza tempo. La breve passeggiata di circa 1 km (30 minuti) conduce in una gola naturale immersa in una rigogliosa vegetazione autunnale che si tinge di caldi colori. Il contrasto tra le piante dorate e le rovine abbandonate dei mulini crea un’atmosfera quasi mistica, perfetta per gli amanti della fotografia e per chi cerca una passeggiata tranquilla e affascinante, ideale anche per famiglie.

Passeggiata nel Centro Storico e nei Giardini Pubblici di Sorrento

Se si desidera un’esperienza più urbana ma altrettanto affascinante, questo itinerario è perfetto. I giardini pubblici, come il Giardino di Villa Comunale, offrono viste spettacolari sul mare, con alberi e piante che in autunno si vestono di tonalità calde. Le vie del centro storico, come la pittoresca Via San Cesareo, sono punteggiate di fiori e piante tipiche della stagione, creando un’atmosfera accogliente e colorata. È il percorso ideale per chi vuole coniugare il piacere della natura con un po’ di shopping e la visita ai monumenti storici della città.

Sentiero degli Dei

Famoso a livello mondiale, il “Sentiero degli Dei” è un cammino che lascia senza fiato per la sua bellezza. Sebbene il tratto più noto colleghi Agerola a Positano, esiste un percorso che parte da Sorrento e si collega a questo iconico sentiero. Lungo i suoi 7-8 km, percorribili in 3-4 ore, si camminerà affiancati da querce, lecci e cespugli di erica, che in autunno si tingono di tonalità calde. Le viste sul Mar Tirreno e le isole circostanti creano un contrasto meraviglioso con il foliage autunnale, rendendo questo sentiero un vero paradiso per chi cerca emozioni visive e naturali.