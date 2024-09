Morto un 82enne sull’Appennino bolognese, era andato a funghi: trovato il corpo

L’82enne ieri non aveva fatto ritorno a casa e già nella notte era partite le ricerche: stamattina purtroppo è stato ritrovato senza vita

BOLOGNA – Un uomo di 82 anni è stato trovato morto sull’Appennino bolognese, nella zona di Madonna dell’Acero: era disperso da ieri pomeriggio. Nella giornata di ieri l’anziano era andato a funghi ma poi non era rientrato a casa e i familiari non avevano più avuto notizie. L’allarme era scattato poco dopo le 18.30 e il soccorso alpino era subito entrato in azione. L’82enne era andato in cerca di funghi nella zona di Rio Ri, fra l’abitato di Madonna dll’Acero e il Cavone. La sua auto era parcheggiata infatti a Rio Ri.

Già dalla serata di ieri, per trovarlo, erano entrati in azione i tecnici del Soccorso Alpino-stazione Corno alle Scale, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e i Carabinieri Forestali. Il Soccorso Alpino ha fatto alzare in volo anche un elicottero dell’aeronautica militare, base di Cervia Pisiniano, equipaggiato con visori notturni, ma a causa del meteo sfavorevole non è riuscito ad avvicinarsi nell’area di ricerca.

Questa mattina alle 7 le ricerche sono riprese, sempre nella zona di Rio Ri, con la partecipazione di uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, stazione dell’Abetone con un’unità cinofila, delle stazioni Rocca di Badolo e Monte Cimone e volontari della Croce Rossa. Purtroppo, nel corso della mattinata, è stato individuato il corpo dell’uomo senza vita.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it