Inizia il nuovo anno scolastico tra dubbi e perplessità

Piglio, “Viviamo Piglio”: “A meno di 12 ore dallo squillo della campanella, i genitori attendono sullo stato dell’edilizia scolastica e della scuola dell’infanzia”

Fra poche ore inizierà il nuovo anno scolastico ed i genitori sono in ansia attendendo ancora il comunicato ufficiale, che il Sindaco Mario Felli aveva promesso per illustrare la situazione dei plessi scolastici, e lo svolgimento delle lezioni. A sottolineare ciò il gruppo di minoranza di Viviamo Piglio rappresentato dai consiglieri Roberto Neccia e Domenico Ambrosetti, “Invece di perdere tempo a difendersi maldestramente dalle annotazioni precise e fondate presentate dalle liste di opposizione –si legge in una nota del gruppo di minoranza Viviamo Piglio– perché l’Amministrazione non spiega agli alunni che domani inizieranno la scuola a Piglio, ed ai loro genitori, come mai non è stato ancora pubblicato il preannunciato comunicato stampa sullo stato dell’edilizia scolastica e della scuola dell’infanzia? Perché non sono stati ancora resi pubblici: il tragitto seguito dai diversi scuolabus? Gli orari del passaggio nelle diverse fermate? L’attivazione o meno del servizio accoglienza pre-scuola? Queste sono le informazioni che i genitori di questo paese vorrebbero avere dalla propria amministrazione a meno di 12 ore dallo squillo della campanella! Non mera propaganda su anniversari che state progettando, per il prossimo novembre e neppure rocambolesche giustificazioni o mancanza troppe evidenti. Ancora una volta di fronte a una gestione approssimativa ed imbarazzante, i cittadini dovranno rivolgersi a contatti personali ed informali che, inevitabilmente produrranno informazioni parziali, non ufficiali, espressione di un “privilegio”. “Questa sera il Sindaco Felli ha pubblicato l’augurio di buon inizio anno scolastico per i nostri figli -commentano alcuni genitori- per noi rappresenta l’ennesima derisione che ad oggi il Primo Cittadino ci ha riservato, come ha pubblicato quest’augurio è possibile non abbia trovato lui o un altro amministratore il tempo per darci le comunicazioni che tanto attendavamo? eppure si tratta dei nostri figli, dei futuri cittadini di questo paese, che hanno diritto ha vivere serenamente in un ambiente scolastico e ciò che ne fa parte dai trasporti ect.. Invece il silenzio….”