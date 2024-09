Tor Lupara 1968 – Prima squadra il punto di mister Vecchiotti e mister Di Gioacchino

di Fausto Zilli

La prima squadra del Tor Lupara 1968 in questa stagione sportiva disputerà il campionato di 1^ categoria LND Lazio, in attesa dei gironi e calendario start ottobre 2024. Continua la preparazione della prima squadra del Tor Lupara 1968 presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti a Fonte Nuova, una settimana intensa per i ragazzi di Mr. Vecchiotti – Mr. Di Gioacchino raggiunti entrambi dai nostri microfoni. “la squadra completamente nuova rispetto alla scorsa stagione sportiva, questa settimana lavorato su delle situazioni creare un gruppo cercare di far capire subito quali sono gli obiettivi e le regole che bisogna mantenere in questa società, questo è stato il nostro primo obiettivo; voglio fare i complimenti ai ragazzi hanno svolto un ottimo lavoro, hanno dimostrato educazione si sono messi a disposizione sono molto contento, le parole di mister Vecchiotti.

” la preparazioni sta andando molto bene ci siamo divisi i compiti con mister Vecchiotti per quanto riguarda tutti i reparti della squadra, i ragazzi stanno lavorando molto bene seguono il nostro programma, dopo sei giorni non pretendiamo il 100%, siamo a buon punto per quanto riguarda la parte atletica e la parte tecnico tattica” mister Di Gioacchino.