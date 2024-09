Perché il Sindaco non risponde?

Piglio, Camusi e Scarfagna scrivono al Prefetto: “Confidiamo nel Suo intervento, affinchè il Sindaco rispetti le leggi”

Come anticipato nei giorni scorsi, il gruppo di minoranza “Oltre” ha scritto ufficialmente al Prefetto di Frosinone Ernesto Liguori per denunciare il comportamento omissivo del sindaco Mario Felli (nella foto), in quanto le interrogazioni presentate dall’opposizione sono ancora senza risposta da mesi. Nella missiva si evidenzia l’importante strumento delle interrogazioni da parte della minoranza quale controllo, trasparenza dell’attività amministrativa. Le interrogazioni presentate dai consiglieri Marco Camusi e Cristian Scarfagna, riguardano temi importanti che da tempo la cittadinanza attende risposte: Affidamento lavori giardini pubblici (presentata il 28/6/2024); Situazione lavori scuola dell’Infanzia in località Romagnano (presentata il 13/07/2024) ; Stato lavori presso l’Istituto Comprensivo O. Bottini (presentata il 15/07/2024) ; Stato lavori scuola dell’infanzia Piglio capoluogo (presentata il 15/07/2024). “Lo stato di paralisi dell’attività amministrativa al Comune di Piglio è talmente evidente che neppure alle interrogazioni consiliari viene data risposta sebbene le leggi dello Stato Italiano, lo Statuto comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale prevedano esplicitamente che la risposta deve essere fornita entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo del Comune –sottolineano dalla minoranza- Nel nostro Comune è come se ci fossero leggi e norme differenti da quelle statali. Sono trascorsi circa tre mesi dalla presentazione di alcune interrogazioni rivolte al Sindaco ma ad oggi ancora non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Di conseguenza, è stata inoltrata circostanziata nota al Prefetto di Frosinone, affinchè induca il Sindaco Felli a rispettare le leggi”. “Questa grave violazione lede i diritti di numerosi pigliesi – commentano alcuni cittadini- che non riescono ad ottenere risposte dall’amministrazione comunale, in particolare sulla situazione dei lavori nei due plessi della scuola dell’infanzia, a pochi giorni dall’inizio dell’attività scolastica il Sindaco e la sua Amministrazione non forniscono informazioni a riguardo, se è così che si amministra un Comune!!??!! Giovedì prossimo è stata convocata una seduta straordinaria del Consiglio Comunale nei punti all’ordine del giorno non compare la risposta alle interrogazioni e nessun accenno ai lavori delle scuole. Confidiamo in Sua Eccellenza il Prefetto affinchè ponga fine a questo comportamento vergognoso, che sta dando un’immagine negativa di Piglio in tutta la provincia di Frosinone”.