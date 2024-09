Aumenta il disservizio per la consegna della corrispondenza postale

Piglio, Poste Italiane sottolinea la mancanza di denominazione e numeri civici lungo le vie del paese, i Consiglieri di minoranza “Viviamo Piglio” interrogano l’Amministrazione Felli sul caso

Durante tutto il mese di luglio ed agosto, la posta veniva recapitata a singhiozzo con forti ritardi, tanto che oggi molti cittadini di Piglio, hanno ricevuto solleciti di pagamento da parte di vari Enti Erogatori (Enel, TIM ect. ). A questo si aggiunge che in questi giorni, stanno giungendo a numerosi cittadini, il pagamento della TARI, fin qui nulla di eclatante, solo che si tratta della TARI del 2023. In un anno queste lettere non si sa quale gro abbiano mai fatto, magari circumnavigato l’emisfero per poi giungere a giusta destinazione, e sul fronte della lettera l’etichetta di Poste Italiane datata 3/07/2023 che cita : “indirizzo insufficiente, il destinatario è irreperibile”. “Che strano -commenta uno destinatari- , sono 40 anni che abito qui, lo scorso anno non mi è stata recapitata ed ora si? Quindi quest’anno dovrò pagare la TARI del 2023 e quella del 2024? Una bella spesa……”. Poste Italiane, che ha messo all’opera i consegna lettere trimestrali non del posto, addebita ogni responsabilità alla mancanza di denominazione e numeri civici lungo le vie del paese. Dal Comune di Piglio,non si contano le istanze per la collocazione delle tabelle toponomastiche presentata da anni e anni, ed il Sindaco Mario Felli che in questi 10 anni prometteva come sempre senza mai agire, ed ecco il risultato i cittadini di Piglio doppiamente tartassati. Eppure nel 2021 la revisione e rifacimento della numerazione civica, venne affidata alla società esterna Gesitalia che concluse regolarmente il suo lavoro, e allora perché non è stato concretizzato tale lavoro? A chiedere notizie e capire lo stato di quel progetto la cui assenza sta creando un enorme disservizio per i cittadini, è il gruppo di minoranza “Viviamo Piglio” che lo scorso 2 settembre ha presentato una chiara e diretta interrogazione al Sindaco Mario Felli, all’Assessore all’Urbanistica Mauro Federici e per conoscenza al Segretario Comunale Sabrina Urbano . “I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo consiliare “VIVIAMO PIGLIO” Neccia Roberto e Ambrosetti Domenico –si legge nell’interrogazione- al fine del corretto espletamento del proprio mandato; Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 672_258 del 28/12/2021 con cui veniva affidato il servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna alla Società Gesitalia srl con sede legale in PESCARA (PE) in via Bologna 24 P. IVA 04625360658, per la somma complessiva di € 17.080,00 ; Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 646_278 del 15/12/2022 con cui veniva liquidata la somma complessiva di € 5.124,00 di cui € 4.200,00 per imponibile ed € 924,00 per IVA al 22%, alla Società Gesitalia srl, con sede legale in PESCARA (PE) in via Bologna 24 P. IVA 04625360658, quale acconto del 30% sull’importo totale del servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna. Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 413_164 del 04/09/2023 con cui veniva liquidata la somma complessiva di € 5.124,00 di cui € 4.200,00 per imponibile ed € 924,00 per IVA al 22%, alla Società Gesitalia srl, con sede legale in PESCARA (PE) in via Bologna 24 P. IVA 04625360658, quale ulteriore acconto del 30% sull’importo totale del servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna; Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n° 215 del 07.12.2023 con cui veniva liquidata la somma complessiva di € 6.832,00 di cui € 5.600,00 per imponibile ed € 1.232,00 per IVA al 22%, emessa dalla Società Gesitalia srl, con sede legale in PESCARA (PE) in via Bologna 24 P. IVA 04625360658 a titolo di saldo sull’importo totale del servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna. Rilevato che la numerazione civica e la toponomastica in generale su tutto il territorio comunale è incompleta o del tutto assente. Accertato che spesso il personale del servizio postale, da tempo ormai, non riesce a recapitare la corrispondenza per mancanza di numero civico e quindi è costretto a riportare in sede gran parte delle comunicazioni con gravi disagi per i cittadini di Piglio. Considerate le numerose segnalazioni pervenute ai sottoscritti, anche in questi giorni, per la mancata ricezione delle bollette TARI in quanto le stesse sono state restituite al mittente per indirizzo incompleto; Visto l’artico 39 dello Statuto Comunale : INTERROGANO Il Sindaco e gli assessori competenti per conoscere, mediante risposta scritta: Lo stato di attuazione del progetto relativo alla revisione e rifacimento della numerazione civica, considerando che tutta l’attività preliminare è iniziata nell’anno 2021; Quali sono state le motivazioni del ritardo nella conclusione di un servizio cosi indispensabile per la cittadinanza; Quali sono i tempi previsti da questa amministrazione per il completamento dei lavori con relativa apposizione dei nuovi numeri”.