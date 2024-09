Antonello Sardi brilla alla “Italian Chef Charity Night 2024”

L’eccellenza del Ristorante Serrae Villa Fiesole al servizio della solidarietà

Lo Chef Antonello Sardi, una delle figure più illustri del panorama culinario toscano e italiano, ha preso parte alla prestigiosa Italian Chef Charity Night 2024, svoltasi ieri 5 settembre sulle suggestive terrazze del Forte Belvedere a Firenze. L’evento, celebre per la sua missione benefica, ha raccolto fondi a favore dell’Associazione Toscana dei Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), con l’obiettivo di finanziare tirocini lavorativi per giovani in situazioni di vulnerabilità, aiutandoli a costruire un futuro lontano dalle maglie della criminalità e dello sfruttamento.

Da otto anni, la Italian Chef Charity Night si è affermata come uno degli eventi di beneficenza più seguiti e apprezzati dal pubblico fiorentino. Anche quest’anno, lo scorso 5 settembre 2024, l’attesissimo appuntamento di solidarietà ha visto protagonisti 16 chef provenienti da tutta la Toscana, riuniti sulle splendide terrazze del Forte Belvedere con vista mozzafiato sulla città. La serata ha offerto un’esperienza culinaria unica, con degustazioni di piatti signature firmati dai più importanti chef del territorio fiorentino e toscano, il tutto con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di cause benefiche.

Antonello Sardi, già insignito due volte della stella Michelin (nel 2014 e nel 2019) e della stella Verde Michelin (nel 2020) per la sostenibilità, è l’Executive Chef del rinomato Ristorante Serrae Villa Fiesole, una nuova gemma gastronomica situata all’interno dell’FH55 Hotel Villa Fiesoleinserito da giugno 2024 nellaprestigiosaGuida Michelin. Sotto la sua guida esperta, Serrae Villa Fiesole è rapidamente diventato un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina, offrendo un’esperienza culinaria che coniuga raffinatezza, innovazione e un profondo rispetto per la natura. La cucina di Sardi è infatti un omaggio alla tradizione toscana, reinterpretata con creatività e passione, e fondata sull’utilizzo di materie prime locali di altissima qualità.

Il Ristorante Serrae Villa Fiesole incarna perfettamente la filosofia dello chef, proponendo un viaggio sensoriale attraverso sapori autentici e presentazioni artistiche. Ogni piatto, dalla “Zucchina alla scapece” al “Riso Carnaroli biologico con gamberi rosa nostrali e tartufo nero“, esprime quell’armonia tra tradizione e modernità che è diventata l’elemento distintivo della cucina di Sardi.

La partecipazione di Antonello Sardi alla Italian Chef Charity Night non ha solo confermato la sua eccellenza culinaria, ma ha anche sottolineato il suo impegno nel sociale. Contribuendo con il suo talento a questa nobile causa, Sardi ha dimostrato ancora una volta come la gastronomia possa essere un potente strumento di solidarietà, capace di migliorare concretamente le condizioni di vita di giovani in difficoltà.