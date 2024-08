8ª Edizione di Firenze Comics: l’incontro magico tra sogno e realtà

Il 7 e l’8 settembre il Parco di Villa Montalvo di Campi Bisenzio si trasformerà in un vero e proprio regno fatto di costumi, colori, workshop e spettacoli

Settembre è alle porte e, prima di tornare alla routine quotidiana, non c’è niente di meglio che concedersi un weekend all’insegna dell’entusiasmo, dell’allegria e del divertimento: sabato 7 e domenica 8 settembre torna il Firenze Comics, uno degli eventi più attesi da tutti gli appassionati dell’universo dei manga. Tra dibattiti, illustri ospiti, cibo giapponese, nuove pubblicazioni ed aree gaming, il programma di quest’anno si presenta ricco di eventi imperdibili, rendendo questo festival molto di più di una semplice fiera. Per una vacanza da favola a Firenze è ideale soggiornare al Brunelleschi Hotel, un gioiello storico incastonato nel cuore della città, dove l’eleganza senza tempo si fonde con un’accoglienza raffinata per un’esperienza autenticamente fiorentina.

Firenze è un’icona mondiale, nota per la sua ineguagliabile eredità artistica e culturale, è sinonimo di arte classica, architettura rinascimentale ma anche di un dinamismo culturale capace di esprimersi in molteplici forme: dalla moda al design, dall’arte contemporanea all’innovazione. Se, infatti, da una lato ci sono capolavori del calibro del Duomo, Ponte Vecchio e la Galleria degli Uffizi, dall’altro si trovano iniziative vivaci, stimolanti e moderne capaci di mettere in comunicazione il passato con il presente e il futuro. In questo contesto unico al mondo, il 7 e l’8 settembre 2024 prenderà vita un’esperienza che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati di fumetti, cosplay e videogiochi: il Firenze Comics. La location d’eccezione del Parco della Villa Montalvo, che si estende su un’area di 90 mila metri quadrati all’aperto, si sta preparando ad accogliere questo microcosmo fatto di sogni, colori sgargianti, costumi, storie, sigle dei cartoni e tanto altro.

Sin dalla prima edizione, quella del 2017, questa manifestazione è cresciuta con l’intento non solo di radunare gli appassionati e gli amanti del genere, ma anche con l’obiettivo di continuare a diffondere valori universali come quelli della bellezza, dell’amicizia e del coraggio che vivono nel mondo dei fumetti e delle anime. Con questa filosofia, edizione dopo edizione, il Firenze Comics è diventato un appuntamento fisso per migliaia di visitatori. Il programma di quest’anno è più ricco che mai, nei due giorni ci saranno cosplay contest, raduni, parate, oltre 100 stand di settore, case editrici, artisti, scrittori, illustratori, fumettisti, workshop per imparare a disegnare, tornei di videogames, spettacoli no stop, dibattiti, conferenze, proiezioni, concerti, presentazioni di nuove pubblicazioni, area gaming, cucina giapponese e molto altro ancora.

Per questa 8ª edizione sono attesi grandi ospiti: Heather Parisi, celebre ballerina, cantante e showgirl americana che ha ottenuto grande popolarità in Italia tra gli anni 80 e 90, sarà l’ospite d’onore, grande attesa anche per la celebre Ester Cardella, un’illustratrice e fumettista indipendente con il suo stile unico ed inconfondibile in cui unisce l’erotismo con scenari horror e dark. Con una carriera di 28 anni come autore e illustratore di giochi da tavolo e libri, premiato con il riconoscimento del miglior gioco italiano per “Warangel”, sarà presente anche Angelo Porazzi, che presenterà le sue creazioni più recenti e alcuni giochi per famiglie come Alicorns e PizzaPorazzi. Ad allietare il pubblico ci sarà anche Alessandro Quarta, noto al pubblico per essere la voce a “Topolino” e mitico doppiatore di “Berlino” nella celebre serie “la casa di carta”.

Altro appuntamento imperdibile sarà il tradizionale Cosplay Contest, in programma domenica 8 settembre alle 15:00, in questa occasione sfileranno i cosplayers con costumi attinenti a tutto l’universo dell’animazione, del fumetto, del cinema, dei videogiochi, della letteratura, delle anime, dei manga ma anche con creazioni proprie non appartenenti ad opere esistenti. Le categorie in gara saranno: miglior assoluto, miglior armatura, miglior sartoriale, miglior interpretazione, miglior original e miglior gruppo, a giudicarli ci sarà una giuria d’eccezione composta da esperti, appassionati e personaggi di spicco del mondo del cosplay.

Nella fantastica cornice del Parco di Villa Montalvo, inoltre, sarà allestita un’area di 400 mq divisa in 2 padiglioni dove si potrà giocare al Lasergame e alla Realtà Virtuale: il primo è tutti contro tutti, i giocatori si affrontano con vite e munizioni infinite come nei giochi tattici dal vivo; la realtà virtuale, invece, è un gioco di squadra dove l’obiettivo è sconfiggere ondate di zombie con il super boss finale. Il Firenze Comics 2024 riserverà davvero tante sorprese e bellissime novità a tutti i visitatori, tra queste ci sarà il laboratorio interattivo a cura di Davide Angella che insegnerà a realizzare con le proprie mani ed esclusivamente con materiali riciclati, la statua o l’accessorio del personaggio preferito, i partecipanti impareranno a modellare, ritagliare e creare l’opera scelta e lo stand di Federica Rigozzo, campionessa del mondo di bodypainting, dove insegnerà questa magica forma d’ arte dandone dimostrazione con modelle dal vivo.

Il Firenze Comics non è una fiera, è uno stato d’animo, è un uragano di energia, divertimento, allegria ed entusiasmo che invade tutta la città rendendo l’atmosfera magica e surreale. La Città del Giglio, a partire dalle 10:00 di sabato 7 settembre, diventerà un prezioso luogo in cui condividere passioni e sogni, in cui incontrarsi di persona e perché no, fare nuove amicizie, scambiare idee ed opinioni, costruire ricordi da portare per sempre nel cuore. Per vivere tutta la magia di questo grande evento senza rinunciare al romanticismo e all’arte di Firenze, è ideale soggiornare alBrunelleschi Hotel, emblema di eleganza, raffinatezza e lusso, questo albergo offre ai suoi ospiti soggiorni da sogno a due passi dai monumenti più importanti della città.

Brunelleschi Hotel

L’ingresso del Brunelleschi Hotel si affaccia su una accogliente piazzetta del centro storico fiorentino, a pochi passi dal Duomo , da Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi: l’albergo è attorniato dalle vie dello shopping e dai musei più famosi della città. Il Brunelleschi Hotel ingloba nella facciata una torre semi circolare bizantina del VI secolo e una chiesa medievale, interamente ristrutturate nel rispetto delle caratteristiche originali. All’interno, un museo privato conserva reperti rinvenuti durante il restauro della Torre e un calidarium di origine romana, oggi incastonato nelle fondamenta. Il Brunelleschi Hotel fa parte degli Esercizi Storici Fiorentini. L’albergo è stato rinnovato in uno stile classico contemporaneo estremamente elegante, dove predominano i colori chiari e il grigio della tipica pietra serena.

Il Santa Elisabetta è il ristorante gourmet dell’hotel, uno degli indirizzi gastronomici più interessanti su Firenze. È stato insignito dalla Guida Michelin dal 2021 della seconda stella; ha ricevuto due forchette nella Guida dei Ristoranti d’Italia 2023 di Gambero Rosso e due cappelli nella Guida gourmet de L’Espresso 2024. Situato in una sala intima con solo 7 tavoli al primo piano della torre bizantina facente parte dell’hotel, alla location invidiabile aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina raffinata. E’ aperto dal martedì al sabato a pranzo dalle 12.30 alle 14.00 e a cena dalle 19.30 alle 22.00. Dal 2017 la proposta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Rocco De Santis.

La più informale Osteria Pagliazza, è situata al pianterreno dell’hotel e durante la bella stagione ha anche tavoli all’aperto sulla suggestiva piazzetta antistante l’albergo; propone un menu sfizioso di piatti dichiaratamente a base di ingredienti del territorio. Affianco all’Osteria si trova il Tower Bar, che propone cocktail inediti e personalizzati degustabili anche nel ristorante gourmet.