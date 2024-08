Trevi Nel Lazio, Le vecchie glorie del Frosinone Calcio contro la gloriosa società Sportiva di Trevi

E’ stato un momento di grande sport, che oltre l’agonismo manifesta l’aspetto umano, quello svoltosi sabato scorso a Trevi Nel Lazio con la seconda edizione del torneo di calcio “San Pietro Eremita”, dedicato alla memoria degli ex calciatori Emilio Cecconi, Renzo Gentili e Giuseppe Taraborelli. La manifestazione si è svolta presso il campo sportivo di Trevi nel Lazio, e si sono affrontate le squadre delle vecchie glorie del Frosinone calcio e le vecchie glorie del Trevi. Prima della partita sono stati consegnati un mazzo di fiori alle rispettive mogli Maria Grazia, Luciana e Lucilla, ed a quest’ultima anche una targa (in ricordo del dott. Taraborelli recentemente scomparso) alla presenza del sindaco avv. Silvio Grazioli e del consigliere delegato allo sport Fabrizio De Carli. Il sindaco ha sottolineato l’alto valore morale che assume il torneo, perché il calcio negli anni dei protagonisti ricordati, ha rappresentato una parte importante dell’aspetto sportivo e sociale della comunità, con intere generazioni di giovani che nel calcio hanno trovato un punto di riferimento nella vita e nella società. Anche la dott.ssa Lucilla del Signore ha voluto sottolineare con parole emozionate l’amore e la passione del marito, dott. Giuseppe Taraborelli, per il calcio, mentre Andrea Salvatori a nome degli ex calciatori ha tratteggiato, con visibile commozione, gli aspetti sportivi e di vita di Renzo Gentili, di Giuseppe Taraborelli e di Emilio Cecconi. La partita è terminata con un pareggio due a due. Al termine vi è stato un rinfresco presso la vicina struttura dei Colli Mordani. Una manifestazione voluta dall’Amministrazione del Sindaco Silvio Grazioli, che ancora una volta sottolinea l’importante aspetto dell’amore per il territorio in questo caso attraverso lo sport, ricordando le figure di concittadini che hanno contribuito nel loro piccolo a rendere grande la comunità trebana.