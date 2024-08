La ricetta di Ferragosto: Polpo, Patate alla Curcuma e Guacamole romano

Un piatto dello Chef Giuseppe Mulargia, ricco di sapori, che racchiude passione e autenticità in ogni boccone

Ferragosto è alle porte e l’aria è carica di attesa per la giornata più simbolica dell’estate, pronta a regalare momenti indimenticabili. L’FH55 Grand Hotel Palatino di Roma celebra questa festività con un omaggio alla tradizione culinaria italiana, grazie all’estro creativo dello chef Giuseppe Mulargia del Ristorante Le Spighe, vincitore del prestigioso premio “Cucina Italiana per Roma Capitale”. La sua deliziosa ricetta di Polpo, Patate alla Curcuma e Guacamole Romano è un tributo alla genuinità e freschezza dei prodotti del territorio, pensata per esaltare ogni istante di questa speciale ricorrenza.

In un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, lo chef Giuseppe Mulargia, premiato per aver saputo interpretare e innovare le tradizioni culinarie del territorio, regala la ricetta ideale per un Ferragosto indimenticabile. Festeggiare la ricorrenza più amata dell’estate italiana con un piatto che esalta i profumi e i sapori stagionali: polpo fresco eviscerato, patate rosse aromatizzate alla curcuma e un guacamole unico a base di broccolo romanesco. Il polpo fresco, abbinato a patate rosse e guacamole preparato con broccolo romanesco, crea un piatto che evoca i profumi e i sapori dell’estate italiana. È una ricetta gustosa e un inno alla freschezza e alla semplicità, una ricetta leggera e perfetta per godere dei momenti di relax estivi in coppia, con amici o in famiglia.

POLPO, PATATE ALLA CURCUMA E GUACAMOLE ROMANO

Ingredienti per 2 persone:

Polpo Fresco Eviscerato 400 gr

Broccolo Romanesco 200 gr

Patate rosse 200 gr

Curcuma q.b.

Sale fino q.b.

Pepe Nero Macinato q.b.

Lime q.b.

2 foglie menta fresca

½ cipollotto

Peperoncino verde q.b.

Aglio in camicia 1 spicchio

Olio Evo q.b.

Procedimento:

Per il polpo

Riempire una pentola per ¾ della sua grandezza di acqua, aggiungere 2 cucchiaini di sale e portare a bollore. Immergere il polpo per 3 volte tenendolo per la testa facendo arricciare i tentacoli, questo passaggio permetterà alla carne di rimanere più tenera. Coprire con un coperchio e lasciare cuocere per almeno 30 minuti. Una volta cotto, farlo raffreddare per poi tagliarlo lasciando i tentacoli interi, tenendoli da parte.

Per la crema di patate

Lessare le patate con la buccia in abbondante acqua salata. Una volta cotte, scolare, lasciandole freddare, privarle della buccia e tagliarle ricavandone una dadolata grossolana. In un padellino fare rosolare con un filo d’olio uno spicchio di aglio, aggiungere le patate correggendo con sale e pepe. Con l’aiuto di un mixer, frullare le patate, aggiungendo a piacimento la curcuma fino a raggiungere una consistenza cremosa (ci si può aiutare con dell’acqua). Versarla in una ciotola e tenerla da parte.

Per il guacamole romano

Lavare e tagliare il broccolo a rosette, cuocerlo in abbondante acqua e scolarlo una volta cotto, mantenendolo croccante sul gambo. Una volta freddo, inserirlo in un mixer e condire con olio, lime, cipollotto, peperoncino verde, menta e sale. Frullare per qualche secondo lasciandolo “grossolano” e con l’aiuto di due cucchiai da dessert ricavare delle quenelles.

Impiattamento:

In un padellino antiaderente con un filo d’olio far rosolare i tentacoli di polpo fino a renderli croccanti su tutti i lati. A questo punto è possibile impiattare mettendo al centro del piatto la crema di patate, adagiare il tentacolo su un lato e su quello opposto la quenelles di Guacamole Romano.

Grand Hotel Palatino

È un albergo 4 stelle, situato nel quartiere Monti, a ridosso dell’ampia zona archeologica che include Colosseo, Fori imperiali, Palatino, Circo Massimo, Celio e Terme di Caracalla.

Dispone di diverse tipologie di camere che includono camere con vista sul Quirinale o sul Vittoriano, Junior Suite con terrazza privata nel Top Floor da dove godere di una splendida vista della città.

Il Grand Hotel Palatino è completo di Centro Congressi, il Globo, con 5 sale, di cui una plenaria di 295 mq, ideale per esposizioni, show room e meeting.

L’Hotel offre anche una palestra con attrezzi Technogym e personal trainer, un bar e dispone di tre ampie e luminose sale ristorante, Le Erbe, Il Giardino e Le Spighe, dove al mattino viene servita la colazione internazionale a buffet sia dolce che salata, alimenti biologici ed una selezione di prodotti per coloro che seguono diete specifiche legate a intolleranze alimentari e per chi ama mangiare sano.

Il Ristorante Le Spighe è aperto a pranzo e a cena, anche ai visitatori esterni, e serve una cucina di mare e di terra per riscoprire i migliori piatti della tradizione romana e nazionale. Tutte le proposte sono preparate dal nostro Chef Giuseppe Mulargia e presentate nel menu à la carte e nei menu degustazione.

L’albergo è pet friendly ed è comodamente raggiungibile in auto, con diversi garage convenzionati a pagamento nelle vicinanze.

FH55 HOTELS

È un gruppo alberghiero fondato nel 1955 da Dino Innocenti, pioniere nel settore dell’hôtellerie, che inizia creando il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatinoa Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente il gruppo prosegue la sua crescita con l’acquisto dell’Hotel Calzaiuoli, nel cuore di Firenze che apre nel 1982. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’Hotel Villa Fiesole.Oggi FH55 HOTELS è un gruppo alberghiero composto da 4 strutture, ognuna con una propria identità, ma accomunate da quei valori che la proprietà trasmette quotidianamente a tutto lo staff e alla direzione degli alberghi.

