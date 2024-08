Mezz’ora d’oro per l’Italia nella canoa e nel judo femminile: impresa di Alice Bellandi che corre a baciare la fidanzata. Argento nel fioretto femminile

Podio più alto alle Olimpiadi per due straordinari atleti, in acqua e sul tatami. Tra le 18 e le 18.30, a regalarci la prima gioia è stato Giovanni De Gennaro

ROMA – Trenta minuti d’oro per l’Italia olimpica. Due imprese di due straordinari atleti, in acqua e sul tatami. Tra le 18 e le 18.30, a regalarci la prima gioia è stato Giovanni De Gennaro nella canoa slalom. Poi il judo con Alice Bellandi. Con il titolo olimpico di De Gennaro nel K1 slalom, per l’Italia è il terzo trionfo a cinque cerchi della sua storia in questa specialità. L’azzurro ha conquistato il quarto oro dell’Italia a Parigi 2024, quattordicesima medaglia in totale (prima della 15esima di Bellandi). Ha preceduto il francese Titouan Castryck e lo spagnolo Pau Echaniz.

Foto Coni

In serata l’argento nel fioretto femminile a squadre. Le azzurre Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo sono state battute dagli Usa 45-39. Bronzo al Giappone (superato in semifinale dall’Italia) che ha sconfitto il Canada.

Foto Coni

BELLANDI D’ORO E LA DEDICA DI CUORE: ALLA MIA ITALIA

È d’oro quindi anche la medaglia olimpica conquistata dall’Italia nel judo femminile, categoria -78 kg. È la prima medaglia in questa disciplina a Parigi 2024. L’impresa è tutta di Alice Bellandi che ha battuto l’israeliana Inbar Lanir. Quinto oro azzurro a Parigi 2024. Grande soddisfazione per l’atleta, che a fine gara si lascia andare a un bacio appassionato con la fidanzata tra gli spalti.“Lo dedico alla mia Italia, dopo che le gare di questi giorni non erano andate come ci aspettavamo. Siamo una grande squadra. È anche per tutti loro”, ha detto a Olympics.com. E poi la dedica “anche alla mia famiglia, alla mia compagna, ad Antonio Ciano”, il suo coach. E “al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e alla nazionale italiana. Grazie a tutti per avermi sostenuto. Grazie anche a chi non è qui, ma ha contribuito a darmi qualcosa. Nel corso di questi anni ho perso occasioni importanti e con la mia mental coach ho fatto un lavoro davvero grande, che mi ha portato a mettere in mostra oggi la versione migliore di me stessa. Mi sono resa conto di aver preso un colpo sul labbro, ma per la gloria questo e altro. Mi onora che oggi fossero qui delle cariche importante dello Stato italiano, ma è anche importante che ci fossero i miei affetti più cari e le persone con cui ho condiviso questo percorso”. MELONI: ORO DE GENNARO E BELLANDI, QUANTE EMOZIONI

Esulta sui social anche la premier Giorgia Meloni: “Quante emozioni ci regalano i nostri azzurri. Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi conquistano l’oro nella Canoa e nel Judo a distanza di pochissimo tempo. Due grandi vittorie per lo sport italiano. Forza”.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it