Accolti nel Parco dei Monti Simbruini gli scout del CNGEI

Jenne, Foppoli: “Lo scoutismo un importante alleato per la tutela dell’ambiente”

Un nutrito gruppo di giovani scout del CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) sezione de L’Aquila, sta svolgendo attività di scoutismo ed educazione ambientale all’interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. I ragazzi insieme ai loro accompagnatori, sono stati accolti dal commissario dell’Ente Parco Alberto Foppoli, che ha avuto il piacere di conoscerli, confrontarsi con loro, apprendere le loro attività secondo il principio dello scoutismo, ed omaggiarli di un’opera sul area verde più grande del Lazio. “Lo scoutismo è un vero stile di vita –ha sottolineato il commissario Foppoli- per così dire Scout una volta, scout per sempre . Chi ha vissuto l’esperienza scout e lo è diventato nell’intimo non scorderà mai di avere uno stile di vita sobrio, di amare il creato che è la casa, di chiedersi sempre davanti ad un bivio quale sia la strada più utile, mai la più facile, di non lasciare dietro di sé nulla se non il proprio “grazie”! D’altronde uno dei principi del fondatore dello scoutismo Baden-Powell è: «Prova a lasciare questo mondo un po’ meglio di come l’hai trovato e quando arriva il tuo momento per morire, puoi morire felice nel sentire che in ogni caso non hai perso il tuo tempo». Oggi più che mai, queste parole sembrano attuali rapportati ai valori della tutela dell’ambiente e dell’ecologia integrale. Noi abbiamo il compito di educare le nuove generazione, a tutelare l’ambiente, ad amarlo e viverlo rispettosamente, la presenza degli scout, è un contributo notevole per la salvaguardia dell’ambiente”.