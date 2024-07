Cittadella dello Sport di Campoloniano, sopralluogo di Sinibaldi e Chiarinelli: “lavori procedono con buon ritmo

. Uno dei numerosi cantieri in Città”

Proseguono i lavori della “Cittadella dello sport di Campoloniano”. Nella giornata odierna il Sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli hanno effettuato un sopralluogo per verificare personalmente l’avanzamento dell’intervento finanziato con 900mila euro PNRR, missione 5 “Inclusione e coesione” – componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” – investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”.

L’intervento, una volta concluso, consentirà di riqualificare l’intera zona degli impianti sportivi presenti a Campoloniano e, al contempo, unificare e mettere in comunicazione gli stessi attraverso opere di arredo urbano. Sono in fase di realizzazione una pista ciclopedonale, un impianto sportivo polifunzionale all’aperto, una nuova illuminazione della zona, aree relax, area sosta per bici, elementi di arredo urbano e alberature.

“Procede con buon ritmo anche questo importante lavoro, uno dei molti cantieri partiti o in partenza nella nostra Città – commentano il Sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore Claudia Chiarinelli – L’intervento contribuirà a rendere la zona della Cittadella dello Sport di Campoloniano ancora più moderna, funzionale e attrezzata e questo, unitamente alla riqualificazione del complesso dello Stadio Centro d’Italia, consentirà di restituire all’intera Città un’area sportiva di pregio, una zona dedicata al benessere dei cittadini e alla crescita individuale e sportiva dei nostri ragazzi in uno dei quartieri più popolosi e giovani di Rieti”.

Il termine dei lavori è stimato entro la fine dell’anno.