Lo Chef Giuseppe Mulargia premiato con il riconoscimento “Cucina Italiana per Roma Capitale”

Un premio che celebra l’eccellenza gastronomica nella Città Eterna

Lo Chef Giuseppe Mulargia del Ristorante Le Spighe del prestigioso FH55 Grand Hotel Palatino di Roma ha ricevuto il prestigioso premio “Cucina Italiana per Roma Capitale”. Questo riconoscimento, assegnato dalla Federazione Italiana Cuochi, celebra l’eccezionale impegno dello Chef nella valorizzazione dei prodotti del territorio, trasformati in piatti gustosi di altissima qualità.

La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri 23 luglio 2024 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Alla cerimonia erano presenti la Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, e i dirigenti della Federazione Italiana Cuochi, a testimoniare l’importanza di questo evento per la città di Roma.

Il premio “Cucina Italiana per Roma Capitale” è un prestigioso riconoscimento che celebra l’eccellenza della cucina romana, rinomata a livello mondiale e permeata da tradizioni culinarie radicate in secoli di storia.

Lo Chef Giuseppe Mulargia, noto per la sua passione e dedizione alla cucina italiana, ha saputo interpretare e innovare le tradizioni culinarie del territorio. Romano del litorale, un’infanzia e una gavetta a Fiumicino ed esperienze in Costa Smeralda, è arrivato all’FH55 Grand Hotel Palatino più di 20 anni fa e vi si sente ormai a casa. Lo Chef propone piatti raffinati che valorizzano le materie prime fra accostamenti originali e stagionalità, con attenzione a tutto il territorio laziale e una grande predilezione per il mare. La sua abilità nel combinare ingredienti locali con tecniche moderne ha reso i suoi piatti non solo gustosi ma anche autentici rappresentanti della cultura gastronomica romana.

Lo Chef Mulargia ha espresso la sua gratitudine per questo riconoscimento, affermando: “Ricevere il premio ‘Cucina Italiana per Roma Capitale’ è stato un grande onore. Questo riconoscimento è il frutto di anni di lavoro e passione per la cucina del nostro territorio. Dedico questo premio a tutto il mio team, senza il quale nulla di questo sarebbe stato possibile“.

Inoltre, Claudio Catani, Vice President Operations del Gruppo FH55 Hotels, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi del riconoscimento conferito a Giuseppe Mulargia. La sua dedizione e il suo impegno sono un esempio per tutti. Questo premio non solo celebra le sue capacità culinarie, ma anche il suo lavoro costante nel promuovere i prodotti locali e la tradizione gastronomica italiana che sono un punto fermo nella ristorazione del gruppo“.

L’evento ha rappresentato una celebrazione della cucina italiana e di chef appassionati come Giuseppe Mulargia, confermando ancora una volta l’importanza della valorizzazione delle tradizioni gastronomiche del nostro territorio.