Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, insieme al Sottosegretario Nicola Molteni e al Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani, ha incontrato oggi al Viminale il Ministro dell’Interno e dell’Amministrazione della Polonia Tomasz Siemoniak

“Nel semestre di presidenza polacca della UE, che si è appena concluso – ha dichiarato Piantedosi – sono stati compiuti molti passi in avanti su dossier importanti, soprattutto in ambito migratorio. Inoltre le recenti conclusioni del Consiglio europeo hanno delineato le priorità in modo chiaro e hanno posto le basi per continuare a lavorare su un approccio innovativo in ambito migratorio”. “A livello bilaterale – continua il titolare del Viminale – durante tutti i nostri incontri, è sempre emersa una comunanza di vedute sui temi migratori, continueremo pertanto a lavorare insieme per contrastare i flussi illegali e i trafficanti di esseri umani”.

Il proficuo colloquio ha rappresentato inoltre l’occasione per confrontarsi sulla agenda europea, in vista della Presidenza danese, e sulla volontà di proseguire la stretta collaborazione per favorire lo sviluppo di soluzioni innovative sui tavoli europei. Nel corso dell’incontro è stata trattata anche la cooperazione tre le nostre Forze di Polizia, che resta eccellente in tutti i tradizionali ambiti del law enforcement: dal contrasto alla criminalità organizzata al narcotraffico e ai crimini finanziari.“Nel semestre di presidenza polacca della UE, che si è appena concluso – ha dichiarato Piantedosi – sono stati compiuti molti passi in avanti su dossier importanti, soprattutto in ambito migratorio. Inoltre le recenti conclusioni del Consiglio europeo hanno delineato le priorità in modo chiaro e hanno posto le basi per continuare a lavorare su un approccio innovativo in ambito migratorio”. “A livello bilaterale – continua il titolare del Viminale – durante tutti i nostri incontri, è sempre emersa una comunanza di vedute sui temi migratori, continueremo pertanto a lavorare insieme per contrastare i flussi illegali e i trafficanti di esseri umani”.

Il proficuo colloquio ha rappresentato inoltre l’occasione per confrontarsi sulla agenda europea, in vista della Presidenza danese, e sulla volontà di proseguire la stretta collaborazione per favorire lo sviluppo di soluzioni innovative sui tavoli europei. Nel corso dell’incontro è stata trattata anche la cooperazione tre le nostre Forze di Polizia, che resta eccellente in tutti i tradizionali ambiti del law enforcement: dal contrasto alla criminalità organizzata al narcotraffico e ai crimini finanziari.