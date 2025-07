Richiesta integrazione servizi automobilistici COTRAL e TUA in località CARSOLI (Aq)

La scrivente Associazione,

facendosi portavoce delle necessità dei cittadini dei territori ricadenti nei comuni della Valle del Turano, in particolare Colle di Tora, Castel Di Tora, Ascrea, Paganico Sabino, Pozzaglia, Turania, Collalto Sabino, Nespolo, Collegiove Sabino, venuta a conoscenza del provvedimento della Società di Trasporti della Regione Abruzzo (TUA) di effettuare lo scalo dei propri autobus a Carsoli (Aq) al di fuori del percorso autostradale A24 ROMA – L’AQUILA e viceversa, chiede a codesta azienda COTRAL di prendere in considerazione la possibilità di dare anche agli utenti sabini l’opportunità di raggiungere o lasciare la Capitale e zone vicine usufruendo di tali mezzi. Ciò consentirebbe a molte persone di non ricorrere obbligatoriamente alle vetture private e in più darebbe la possibilità di raggiungere in tempi ed orari ottimali le destinazioni prescelte, semplicemente uniformando orari e coincidenze utili a tale scopo.

Il tutto ovviamente per facilitare la residenza effettiva dei cittadini nel territorio e l’arrivo di altri da Roma e provincia, contribuendo così a contrastare lo spopolamento dei nostri borghi e a migliorarne le condizioni economiche e sociali.

Rimanendo in attesa di un favorevole accoglimento della presente, si ringrazia anticipatamente per l’interessamento a tale problematica il cui fine, come detto, è esclusivamente quello di incentivare il pendolarismo finalizzato anche al ripopolamento sia delle aree interne laziali che abruzzesi.

IL PRESIDENTE Liliano Patrizi Tel. 3285632476 – 3334461002 mail: terranostra2022@virgilio.it