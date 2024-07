Sinner salta le Olimpiadi per la tonsillite: “Sono sconvolto, triste e deluso”

“Non vedevo l’ora di tornare al Roland Garros. I Giochi erano un sogno”



ROMA – Jannik Sinner non farà le Olimpiadi di Parigi. Niente rincorsa alla medaglia d’oro per il numero uno del mondo. Ha vinto la tonsillite. “Dopo una settimana di prove a Monaco in preparazione, Jannik ha iniziato ad avvertire sintomi di malattia lunedì sera – si legge in una nota – Dopo aver consultato il suo team di medici il giorno successivo, gli è stato fortemente consigliato di ritirarsi dai Giochi Olimpici a causa di una tonsillite”.

“Sono estremamente triste e deluso – dice Sinner – Competere ai Giochi Olimpici è stato uno dei

i miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo davvero l’ora di tornare al Roland Garros e giocare per il mio Paese in questo prestigioso evento. Tuttavia, dopo aver visto i miei medici martedì e aver aspettato un un giorno in più per darmi un po’ più di tempo per vedere se le mie condizioni sarebbero migliorate, le cose purtroppo peggiorato”.“Come ho detto, questo è sconvolgente per me e spero di poter disputare le Olimpiadi in futuro. Non vedo l’ora di gareggiare con i miei compagni di squadra e il resto della squadra italiana, ma dovrò aspettare ancora. Come consigliato dal mio team medico, ora mi prenderò un po’ di tempo per riposarmi e recuperare. Desidero augurare il meglio a tutto il team Italia per questo importante evento e spero di tornare più forte nel futuro.”

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it