Il 30 luglio a Monte Porzio Catone, arriva ODEA, Il Festival delle espressioni artistiche

Dal 30 luglio al 9 agosto danza, pittura, musica, fumetti, moda, poesia e cibo protagoniste ai Castelli Romani

Ai Castelli Romani torna ODEA, il Festival delle espressioni artistiche che, dal 30 luglio al 9 agosto 2024, si svolgerà nella prestigiosa e suggestiva Villa Mondragone, a Monte Porzio Catone. Le arti performative come la danza, la pittura, la musica, i fumetti, la moda, la poesia e anche la cultura enogastronomica saranno protagoniste di un evento che coinvolgerà oltre cento artisti e performers. In nove giorni saranno proposte esibizioni dal vivo, workshop, eventi, visite guidate e mostre espositive ospitate in una delle ville più grandi e misteriose dei Castelli Romani, dove nel 1500 Papa Gregorio XIII riscrisse la storia del tempo. Questa quinta edizione di ODEA permetterà di coinvolgere appassionati, turisti e visitatori in un’esperienza affascinante che partendo da Villa Mondragone diventerà itinerante passando anche presso le eleganti strutture di Villa Tuscolana a Frascati e Villa Grazioli a Grottaferrata. Davide Coni, direttore artistico della manifestazione conferma che anche quest’anno “ODEA si rivelerà come un macro contenitore capace di racchiudere tutte le espressioni artistiche, offrendo agli artisti coinvolti la possibilità di raccontarsi all’interno di un luogo fisico capace di accogliere un pubblico vasto ed eterogeneo”. Il Festival, che ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di Frascati e Monte Porzio Catone e dell’Università di Tor Vergata, punta a coinvolgere sempre di più il territorio dei Castelli Romani in modo da strutturarsi in modo integrato con le varie realtà che lo compongono mettendo a sistema le eccellenze del territorio. Il Gran Galà d’inaugurazione vedrà all’opera alcuni chef di Frascati: Luca Ludovici (ristorante ConTatto), Alain Rosica (ristorante Belvedere), Remo Fiscina (ristorante Alloro), Fabio Camilli (ristorante ‘Na Fojetta) che affiancheranno alle loro specialità gastronomiche i vini dell’Associazione vignaioli di Grottaferrata, quest’anno official partner di ODEA.