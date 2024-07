ATTACCHI A GIORNALISTE RAI, LA SOLIDARIETÀ DELL’ASSOCIAZIONE  “GIORNALISTE ITALIANE”

Esprimiamo solidarietà alle colleghe iscritte all’Associazione Giornaliste Italiane, ancora una volta oggetto di un’aggressione sessista. Donne che lavorano in Rai da decenni, giudicate da un autorevole collega del Foglio non in base alla loro professionalità ma alle loro relazioni personali e familiari. Un pregiudizio di genere che nulla ha a che vedere con la storia professionale delle colleghe.