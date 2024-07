Wellness e lusso: Thala Spa a Sorrento

Momenti di benessere esclusivo vista mare

L’Ara Maris, hotel 5 stelle lusso di Sorrento, è la dimora della Thala Spa, un esclusivo santuario di relax ispirato alla parola greca “Thalassa”, che celebra il mare Mediterraneo. La Thala Spa rappresenta un omaggio all’antica cultura delle terme, reinterpretata in chiave contemporanea per offrire agli ospiti dell’hotel un’esperienza di benessere unica e indimenticabile. Non si tratta solo di trattamenti di alta qualità, ma di un vero e proprio viaggio verso il recupero dell’equilibrio interiore. Ogni angolo della Spa è concepito per far immergere gli ospiti in un’atmosfera di pace, dove riscoprire la propria armonia. Un’occasione per perdersi nella delicatezza delle luci soffuse, nelle fragranze avvolgenti e nella musica rilassante mentre ci si rilassa con trattamenti studiati per soddisfare ogni esigenza.

Una vacanza di benessere è un’opportunità unica per rigenerare corpo e mente, offrendo un rifugio di pace e tranquillità lontano dalla frenesia quotidiana. La Penisola Sorrentina, con il suo paesaggio mozzafiato e il clima mite, è il luogo ideale per vivere un’esperienza di benessere senza pari. Questa vacanza permette di riconnettersi con sé stessi, ritrovando l’equilibrio interiore e il benessere fisico attraverso trattamenti ad hoc e ambienti rilassanti.

Immersi nella vista spettacolare sul Golfo di Napoli e del Vesuvio, tra limoneti e paesaggi caratteristici della costa, gli ospiti dell’Hotel Ara Maris possono godere di un panorama che ispira serenità e contemplazione. Questo ambiente naturale incantevole è perfetto per praticare attività all’aria aperta e passeggiate rigeneranti, che liberano la mente e rilassano il corpo. La qualità dell’aria e la presenza del mare contribuiscono a un benessere fisico immediato, favorendo la respirazione e la circolazione.

Per chi non vuole muoversi dall’hotel, la Thala Spa offre una vasta gamma di massaggi esclusivi. Tra questi spiccano l’Hot Stone Massage, un massaggio profondo con pietre calde posizionate sui chakra per riequilibrare l’energia vitale, perfetto per un rilassamento intenso e una sensazione di benessere profondo. Il Chocolate Massage, dove l’olio essenziale di cacao stimola gli ormoni del benessere, crea una sensazione di euforia e nutre la pelle, ideale per un momento di puro piacere. O anche il Candle Massage, che offre un’esperienza rilassante con oli profumati che colano dolcemente dalle candele, idratando e coccolando il corpo.

Per chi invece è alla ricerca di trattamenti benessere, la Spa dell’Ara Maris propone anche trattamenti viso e corpo esclusivi, come il Silk Pearls Facial Treatment, un trattamento riempitivo per viso, collo e décolleté a base di acido ialuronico e collagene, che dona alla pelle un aspetto fresco e tonico, oppure il Total Body Ritual Scrub, un rituale che rinnova la pelle rendendola luminosa e vellutata, abbinato a un massaggio idratante. Questi trattamenti sono studiati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni ospite, utilizzando tecniche e prodotti naturali che rispettano e valorizzano il corpo.

Dalla sauna al bagno turco, ogni momento alla Thala Spa è un’esperienza di puro lusso e rigenerazione. grazie anche alle installazioni fornite da Starpool, azienda leader del mercato, che si distinguono per l’innovazione tecnologica e il design elegante.

L’arte del benessere alla Thala Spa dell’Hotel Ara Maris di Sorrento è un viaggio verso la rigenerazione e il relax totale, che offre agli ospiti un rifugio tranquillo e raffinato dove poter ritrovare l’equilibrio e la serenità. Una vacanza di benessere in Penisola Sorrentina è molto più di un semplice soggiorno: è un viaggio verso il ritrovamento di sé, un’esperienza che combina l’incanto del paesaggio, la qualità dei trattamenti, la bontà della cucina e la calda ospitalità locale. Un’occasione perfetta per prendersi cura di sé, riscoprendo l’equilibrio e la serenità in uno dei luoghi più belli al mondo.