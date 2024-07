Firenze dall’alto: un’esperienza unica in mongolfiera

Viaggio nel cielo di Firenze per ammirare dall’alto le bellezze della Capitale del Rinascimento

Visitare Firenze dall’alto a bordo di una bellissima mongolfiera è come fluttuare nel cielo infinito. Salendo a diversi metri d’altezza, si potranno ammirare i dettagli degli edifici storici e dei capolavori artistici che caratterizzano la Città del Giglio. È un’esperienza incantevole e romantica, perfetta da condividere con amici o con la persona amata. Uno spettacolo da ammirare nel centro città o sulle colline circostanti, facendosi cullare dal vento e regalandosi un soggiorno allo spettacolare FH55 Hotel Calzaiuoli in pieno centro storico o nel bellissimo FH55 Hotel Villa Fiesole, celebre per la sua terrazza panoramica.

Firenze, capitale mondiale del Rinascimento, è ricca di storia, arte e tradizioni. I suoi monumenti e le sue piazze sono diventati negli anni dei luoghi simbolo di romanticismo e bellezza. Ogni angolo della città ha una storia da raccontare e anche quando si pensa di conoscere tutto, c’è sempre qualche novità pronta a sorprendere. Talvolta occorre solo essere disposti a cambiare prospettiva e prepararsi a guardare Firenze con occhi diversi, magari sospesi nel cielo a bordo di una grande mongolfiera. Negli ultimi anni sono tantissime le esperienze che consentono di ammirare la città dall’alto, sorvolando il centro storico e le colline circostanti, cullati dal vento, a diversi metri d’altezza. Un’esperienza incantevole e magica allo stesso tempo che porta i passeggeri a fluttuare nel blu e a godersi il panorama, osservando tutti i particolari degli edifici storici e dei capolavori artistici che caratterizzano la Città del Giglio.

Un’avventura da provare in compagnia con un gruppo di amici oppure una gita romantica di qualche ora per condividere un viaggio insieme ultraterreno: sono tanti i pacchetti che le associazioni del territorio mettono a disposizione e che variano anche in base ai costi e alla durata dell’esperienza. C’è la possibilità di salire a bordo del grande pallone verso il tramonto oppure di svegliarsi presto e godersi il silenzio della città e guardare il sole che sorge dall’alto. La particolarità di questo emozionante volo è data, oltre che dalla location suggestiva, dalla bellezza del mezzo di trasporto: la mongolfiera, infatti, è dotata di un grande pallone di nylon che, se riempito di aria calda, sale e viene dolcemente trasportata dal vento. La sensazione è quella di “galleggiare” nell’aria, senza velocità, salendo poco alla volta e sentendosi ancora più sicuri di quando si vola in alta quota a bordo di un aereo. Le condizioni meteo e le rigide normative che regolano queste attività garantiscono un’esperienza sicura, guidata da piloti esperti che prima di sorvolare la città forniscono sempre ai passeggeri un briefing sulle misure di sicurezza. L’altezza raggiunta dipende dal tipo di esperienza e dalla conformità del territorio: nel caso dei centri abitati come Firenze si vola generalmente ad un’altezza di 300-400 piedi (100 metri di altezza circa), ma ci sono casi in cui si può arrivare anche ad un’altitudine maggiore.

Guardare giù e trovarsi davanti lo spettacolo di un panorama esclusivo è un’emozione speciale da condividere e da vivere almeno una volta nella vita, a maggior ragione in una città che offre tanti punti di partenza (tra cui il Lungarno) e tante opzioni che includono anche un brindisi o un pic-nic per festeggiare all’arrivo. Un altro volo in mongolfiera che vale la pena provare è quello sulla Valle del Chianti, sorvolando le colline dall’alto: l’aria profuma di vino e nei campi sottostanti i vigneti, gli uliveti, piccoli borghi arroccati e grandi mura e castelli medioevali. Il viaggio in mongolfiera è consigliato per tutte le età ed è un’ottima attività da inserire nell’itinerario del proprio viaggio: una volta trovato il coraggio, sarà un’esperienza adrenalinica ed emozionante da provare in vacanza o anche durante il weekend, sfuggendo per qualche ora alla routine quotidiana. Un’occasione unica per provare qualcosa di diverso, senza rinunciare al fascino di Firenze e delle sue strutture di charme, prima fra tutte l’FH55 Hotel Calzaiuoli in pieno centro storico o l’FH55 Hotel Villa Fiesole, perfetto per chi ama l’altezza e non vuole rinunciare ad uno splendido panorama neanche durante il soggiorno.