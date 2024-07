Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Un incontro che vedrà dei momenti importanti in due luoghi rappresentativi del paese”

Come già annunciato nei giorni scorsi è stata ufficializzata per sabato prossimo 20 luglio, la visita istituzionale del Vice Presidente della Camera dei Deputati l’on. Fabio Rampelli nel Comune di Trevi Nel Lazio. L’on. Rampelli ha accolto con piacere l’invito del Sindaco l’avv. Silvio Grazioli (insieme nella foto) , a seguito di un incontro, durante il quale l’on. Rampelli ha ricordato con piacere il suo legame con Trevi Nel Lazio e la Valle dell’Aniene, in virtù della preparazione della sua tesi di laurea in Architettura legata al Castello Caetani di Trevi Nel Lazio. “Con piacere –ha sottolineato il Sindaco Grazioli– ho ricevuto la conferma della visita istituzionale dell’on. Rampelli, che avverrà nel pomeriggio e che vedrà prima l’inaugurazione del restauro dell’antico ponte di San Teodoro attuato con finanziamento regionale e dell’assetto idrogeologico dell’area circostante con finanziamento della protezione civile , e contestualmente i lavori d’intervento del vicino ponte Susiglio”. Il Ponte San Teodoro, è un antico ponte romano, che fa parte dell’importante storia di Trevi Nel Lazio. Infatti per Trevi riveste una rilevanza fondamentale, rappresentava la via di comunicazione con i vicini popoli degli Ernici e dei Volsci a sud-est, con i Marsi ad est e, con la strada adiacente che procede verso ovest, con le altre città Eque, Tivoli e poi Roma. La vita più illustre, il ponte forse l’ha avuta con il periodo cristiano, in quanto Trevi è stata una delle più antiche diocesi e lì vicino si ergeva la cattedrale di San Teodoro che diede appunto il nome al ponte. “Si tratta di un intervento rilevante –ha commentato soddisfatto il Sindaco Silvio Grazioli- di riqualificazione in una delle zone più importanti del Comune dal punto di vista storico e culturale. Quest’intervento rappresenta, un’altra opera pubblica che si aggiunge ai tanti interventi che in questi anni quest’Amministrazione con successo è riuscita a concretizzare su tutto il territorio comunale. La seconda parte dell’incontro di sabato, si svolgerà all’interno del Castello Caetani che ha seguito di un recente finanziamento regionale di €181.000,00 è stato sottoposto ad un intervento di efficientamento energetico, all’interno del quale si svolgerà un convegno legato al Castello”. La presenza del Vice Presidente della Camera dei Deputati, dà di certo lustro a Trevi Nel Lazio, che lega la sua immagine fiorente alla concreta guida dell’amministrazione Grazioli.