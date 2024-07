Gianluca Quadrini,  celebra l’eccellenza del Vino Anthium Bellone 2023 e incontra il proprietario dell’azienda Casale del Giglio

Oggi, presso la sede della Provincia di Frosinone, il Presidente del Consiglio Provinciale e e Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, ha avuto il privilegio incontrato il proprietario della nota azineda, Casale del Giglio, un’eccellenza nel panorama vinicolo dell’Agro Pontino. Il motivo dell’incontro è stato l’eccezionale riconoscimento ottenuto dal vino Anthium Bellone 2023, che ha ricevuto la valutazione di 97 punti su 100 dalla prestigiosa rivista Decanter nel 2024.

Il Presidente Quadrini ha accolto il dott. Antonio Santarelli con entusiasmo, congratulandosi personalmente per il risultato straordinario raggiunto dall’azienda. Ha sottolineato l’importanza di tali successi non solo per il settore vitivinicolo locale, ma anche per l’intera economia e il prestigio della nostra regione.

“È con grande soddisfazione che accolgo il dott. Santarelli oggi, per celebrare insieme il trionfo di Anthium Bellone 2023. Questo risultato non è solo un riconoscimento della qualità eccezionale del nostro vino, ma anche un simbolo della dedizione e dell’innovazione che caratterizzano le imprese del nostro territorio. Attraverso un studio attento e meticoloso sono riusciti a produrre un vino di altissima qualità , prodotto di eccellenza che ha portato l’azienda ad un riconoscimento importantissimo nel panorama vinicolo.”

Quadrini ha continuato analizzando l’importanza strategica delle eccellenze locali per la crescita economica e turistica della provincia di Frosinone e dell’intera regione – “Le eccellenze come Anthium Bellone 2023 sono veri e propri ambasciatori del nostro territorio. Attraggono l’attenzione a livello nazionale e internazionale, creano opportunità di sviluppo per altre aziende del settore agroalimentare e rafforzano l’immagine della regione come destinazione di qualità e tradizione. In qualità di Presidente del consiglio della provincia di Frosinone e di Vicepresidente di Anci Lazio rimarco l’importanza di supportare e promuovere attivamente le iniziative delle imprese locali, contribuendo così alla crescita sostenibile e all’affermazione dei prodotti tipici del nostro territorio.”