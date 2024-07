Roberto Pella, Presidente di Anci

Le congratulazioni da parte del Presidente del Consiglio Provinciale e Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini: – “Una leadership solida per la crescita dei territori”

Passaggio di testimone nella presidenza di Anci. All’’Europarlamentare, Antonio Decaro, subentra l’on. Roberto Pella, Parlamentare e sindaco di Valdengo, già vicepresidente di Anci, che accompagnerà l’associazione verso l’assemblea generale di novembre. Questo importante passaggio testimonia la continuità e la solidità dell’azione dell’associazione, volta a rappresentare e supportare i comuni italiani. Non sono tardati ad arrivare le congratulazioni dal mondo politico e anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, esprime, in una nota e attraverso una lettera, le sue più sentite congratulazioni al nuovo Presidente di ANCI: – “È con immenso piacere che accolgo la notizia della nomina dell’On. Roberto Pella, a Presidente di Anci. La Sua lunga e fruttuosa esperienza politica e professionale, maturata in particolare durante il Suo mandato come Vicepresidente di Anci, saranno fondamentali per affrontare con successo le sfide che questo importante incarico comporta. Sono certo che la sua leadership sarà determinante per confermare e rafforzare i rapporti tra gli amministratori locali, gli enti e tutti i principali attori sul territorio, indispensabili per contribuire alla crescita del nostro Paese e dei nostri territori.”

Nella nota Quadrini ringrazia anche il Presidente uscente, l’on. Antonio Decaro – ” per l’eccezionale lavoro svolto in Anci. La Sua dedizione e il Suo impegno hanno rappresentato un punto di riferimento per tutti noi, e siamo grati per il contributo significativo che ha dato all’associazione.” “Anci, continua Quadrini, rappresenta un punto di riferimento essenziale per i comuni italiani, fornendo supporto, coordinamento e una voce unitaria nelle istanze nazionali e internazionali. La guida dell’on. Pella sarà cruciale per continuare a promuovere politiche efficaci e sostenibili per il benessere delle nostre comunità locali.”