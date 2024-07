Concluso con successo il primo corso di Lingua dei segni italiana

Anagni, L’Associazione Multicomunicamente in costante attività per far conoscere la LIS

Si è concluso sabato scorso il primo corso di lingua dei segni italiana (LIS), curato dal sodalizio MulticomunicamEnte, con un esame finale ed il conferimento di un attestato riconosciuto. L’iniziativa è stata definita dai corsisti come una bellissima esperienza formativa e di crescita, grazie anche alla professionalità, sensibilità e coinvolgimento dei docenti . L’obiettivo di questo corso iniziato lo scorso marzo, è di far conoscere sempre di più la LIS, considerando anche che un individuo udente può trarre notevoli benefici dall’apprendimento della stessa, sia in termini cognitivi che in termini psicologici ed emotivi. Questo Corso di Primo Livello della Lingua dei Segni Italiana, si è svolto in 160 ore con lezioni tutte in presenza presso la sede anagnina del sodalizio, sita in via Bagno snc. Il corso ha avuto il patrocinio del Comune di Anagni, dell’Associazione ANIMU (Associazione Nazionale Interpreti Lingua dei Segni Italiana e dell’Associazione di Promozione Sociale “Aiutaci ad Aiutare”. E’ stata una grande ed importante occasione, per apprendere quella che è una vera e propria lingua, che può arricchire il bagaglio culturale di ciascuno permettendo una maggiore integrazione sociale di coloro che vivono con un deficit comunicativo. Le corsiste del I livello LIS hanno terminato il loro percorso raggiungendo ottimi risultati, culminando con un brillante esame finale, appassionandosi ancora di più per la LIS. Gli membri di Multicomunicamente stanno già attivandosi per organizzare la seconda edizione del corso di LIS. Ma, la condivisione di esperienze tra persone normodotate che si destreggiano nella Lis e coloro che hanno deficit uditivi, continua anche d’estate con tanti eventi che il sodalizio anagnino, ha in corso nella provincia di Frosinone, con camminate, incontri culturali, aperitivi ed altro.