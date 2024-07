Possibile la presenza del Card. Semeraro, in onore della Venerabile Suor Elisabetta Jacobucci

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Dopo Sorrento, un altro importante momento per la comunità trebana”

Lo scorso 22 giugno nella splendida cornice della cattedrale di Sorrento, si è svolta la Celebrazione Eucaristica per la Venerabilità di Suor Elisabetta Jacobucci , presieduta da S.Em. Card. Marcello Semeraro (Prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi), alla quale ha partecipato un gruppo proveniente da Trevi nel Lazio (paese di origine della Venerata) guidato dal Parroco Don Pierluigi Nardi presente in veste istituzionale il Sindaco Silvio Grazioli. Precedentemente il 14 marzo fu lo stesso prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi che ottenne dal Romano Pontefice, l’autorizzazione alla promulgazione del Decreto riguardante le virtù eroiche della serva di Dio Elisabetta Jacobucci. La storia della religiosa, delle Suore Francescane Alcantarine, ha origine a Trevi Nel Lazio dove nacque il 23 luglio del 1858, ed è tutt’ora ricordata e dove vivono membri della sua famiglia, e morì è morta a Meta, diocesi di Sorrento, il 10 febbraio 1939. “….Dopo il noviziato a Castellammare di Stabia il trasferimento a Sant’Agnello, nell’orfanotrofio “dei Sette Dolori” come questuante. Venne poi mandata a Pozzano per la cura degli orfani. Dal 1927 visse a Meta, nell’ospizio “Santa Maria del Lauro”. La sua occupazione principale fu la questua, che praticava nei centri della penisola sorrentina, fino all’isola di Capri. Contribuì così al sostentamento delle orfane e degli anziani affidati alle cure dell’istituto. Per circa cinquant’anni, percorrendo le strade della Costiera, fece del suo umile servizio un’autentica missione. Tra il 1963 ed il 1964 presso la curia di Sorrento si svolsero il “Processo Informativo Ordinario” ed il “Processo super non cultu”. Nel 1995 i due processi ottennero validità giuridica. Nel 2021 arriva il voto positivo della Seduta dei Consultori Storici. L’anno dopo il Congresso peculiare dei Consultori Teologici dà esito favorevole poi confermato il 6 febbraio di quest’anno dai cardinali e vescovi….”. Nei prossimi giorni, nella ricorrenza della sua nascita, il Sindaco Silvio Grazioli posizionerà una targa ricordo all’entrata della Casa natale della Venerabile. “E’ stata una bella emozione –ha sottolineato il Sindaco Grazioli- vivere un momento di così grande elevatezza spirituale, con i membri della comunità che hanno presenziato a Sorrento. Per noi è motivo di orgoglio avere tra i figli illustri di Trevi, Suor Elisabetta Jacobucci. Vivremo a breve un altro importante momento qui a Trevi Nel Lazio, legato all’anniversario della sua nascita, al quale presenzieranno le Suore Francescane Alcantarine, ed è possibile la presenza di Sua Eminenza Il Cardinale Semeraro interessato a conoscere il nostro paese”. Si annuncia dunque un altro grande momento, che entrerà nella storia di Trevi Nel Lazio.