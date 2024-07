Beppe Delre torna con il nuovo singolo “L’anguria”

“L’anguria” (etichetta Astralmusic) è il nuovo singolo di Beppe Delre, un brano allegro, orecchiabile e ballabile dal ritmo latino di cumbia. La canzone racconta di un uomo che prima di andare a letto ha come abitudine mangiare una buona fetta di anguria e nel mentre pensare al momento che vive e a quel che vorrebbe.

Il testo – spiega Delre- è una riflessione ironica sulla vita permeata da un senso di leggerezza e freschezza come una buona fetta d’anguria e sottolinea l’intenzione di essere sempre fiduciosi e vivere attimo per attimo, anzi come dice la canzone: “passo dopo passo, questo è l’andamento”.

Videoclip:

Biografia

Cantante, compositore e didatta Beppe Delre svolge attività concertistica in Italia e all’estero: ha partecipato come solista a vari festival e rassegne fra cui Pescara Blues; Epidaurus Festival (Croazia); Orsara Jazz Festival; Teano Jazz Winter; Festival Internazionale di Castelfidardo; Eataly jazz Milano, Bari in Jazz. È solista in diverse orchestre e big band nell’ambito pop e jazz fra cui: Italian Big Band, Apulia Big Band, Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari; Orchestra Sinfonica Tito Schipa di Lecce; Filarmonica di Lecce; Orchestra Sinfonica di Sanremo; Orchestra della Magna Grecia. È stato ospite a vari spettacoli televisivi (Battiti- TN; Kalendario-Dune; canali Sky, etc). Ha tenuto concerti “Pro Unicef” e “Pro Emergency”. Collabora con diversi studi di registrazione come Songwriter. È docente di Canto Pop Rock presso il conservatorio N. Rota di Monopoli. Premiato come “Miglior Crooner 2009” e “Best jazz Singer 2010 agli Italian Jazz Awards 2010. Ha al suo attivo 20 incisioni discografiche e 2 pubblicazioni editoriali. Cantante, autore e Vocal coach Beppe Delre da sempre è stato affascinato dalla canzone d’autore e dai songwriters americani. Si avvicina alla musica all’età di sei anni con lo studio del flauto traverso, ma è al liceo che scopre la passione per il canto in una band studentesca. A diciotto anni comincia lo studio del canto in Conservatorio. Dopo qualche anno è il jazz che lo appassiona portandolo a cantare in Italia e all’estero (Ungheria, Belgio, Olanda, Croazia, Finlandia, Stati Uniti, etc.) riscuotendo larghi consensi di critica e di pubblico.

Il team: Testo, musica e voce Beppe Delre; Prodotto da Max De Domenico (Max Dedo: produttore, arrangiatore e musicista di Max Gazzè, M. Venuti, D. Silvestri, N. Fabi, N. Piovani, Nomadi, C. Consoli, M. Rei e tanti altri ) anche alla tromba e trombone; al basso Mario Guarini (bassista di Claudio Baglioni, Massimo Ranieri e tanti altri); alle chitarre Adriano Pratesi Martino (figlio del grande Bruno Martino nonché chitarrista di Albano, Morricone, Venditti, Piovani, Renato Zero, Maurizio Fabrizio e tanti altri); Giulio Rocca (batterista di Raf e altri); Missato da Steve Lyon (produttore dei The Cure e dei Depeche Mode, Susan Vega, Tears for Fears e molti altri); back vocals Massimo Guerini; alle percussioni Carlo Marzo; al coro Cristian La Rocca,Gaia Cardinale, Rocco Loglisci, Monica Lazazzara, Davide Morea, Elena Colazzo, Andrea Centolanze

