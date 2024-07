Storica Paolini! È in finale di Wimbledon: ecco il match point

Tre set difficili (2-6, 6-4, 7-6) per avere ragione della numero 37 del rankig Wta, alla quale però per lunghi tratti della partita è riuscito tutto o quasi

ROMA – Magic Jasmine! Paolini aggiorna record personali e storia del tennis italiano conquistando l’accesso alla finale di Wimbledon al termine di una combattutissima sfida con la croata Donna Vekic.

Tre set difficili (2-6, 6-4, 7-6) per avere ragione della numero 37 del rankig Wta, alla quale però per lunghi tratti della partita è riuscito tutto o quasi, a cominciare dal servizio.



L’azzurra, nonostante qualche errore di troppo, è stata dentro il match, ha sofferto e non ha sbagliato nei momenti decisivi del secondo set e poi, dopo avere sprecato due match point, è stata fredda nel tie break del terzo chiuso addirittura 10-8.

Tutti ad applaudirla, a cominciare dalla famiglia in tribuna. Sarà Barbora Krejcikova l’avversaria di Jasmine Paolini sabato nella finale di Wimbledon. La tennista ceca, 32esima nel ranking Wta e numero 31 del torneo, ha battuto in semifinale in rimonta in tre set (3-6, 6-3, 6-4) la più quotata kazaka Elena Rybakina (numero 4).

