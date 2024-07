Attraversamenti Multipli a Toffia (Rieti) il 5 e 6 luglio

Il viaggio di Attraversamenti Multipli – il festival multidisciplinare dedicato alle arti performative contemporanee, curato dal gruppo Margine Operativo con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani – sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale – nella sua 24a edizione pone al centro del suo agire la sostenibilità e il delineare percorsi di transizione ecologica per le arti performative.

In continuità con lo spirito del festival di connessione con diversi pubblici e di valorizzazione dei luoghi con cui interagisce anche in questa edizione le due giornate del festival programmate a Toffia (Rieti), coinvolgono diversi spazi open air del centro storico del borgo medievale e sono dedicate alle nuove generazioni di spettatori: i bambini e le bambine.

Il 5 luglio > Attraversamenti Multipli a Toffia propone alle ore 18.30 lo spettacolo di circo contemporaneo

“Out of the blue” di Fra Martò, nome d’arte di Francesca Martello, che propone un linguaggio narrativo che combina circo, movimento e comicità, creando una forte connessione con il pubblico

Il 6 luglio > la compagnia italo tedesca Pigreco Company, formata da due artisti, presenta lo spettacolo di circo contemporaneo “My Heart is on the table” composto da giochi di prestigio e incredibili passeggiate con le bottiglie, e alle h 19.30 lo spettacolo di teatro e danza “Alice al contrario”della compagnia Twain, che rilegge la favola di Alice chiedendosi come sarebbe Alice crescendo.

Toffia, Centro Storico, Piazza Umberto I (Rieti)

ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI 2024

danza_teatro_musica_site specific_nella natura urbana

Il programma delle giornate di

venerdi 5 e sabato 6 luglio 2024

Toffia, Centro Storico, Piazza Umberto I (Rieti)



𝐃𝐚𝐲 𝟴 _ 𝟱 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗔𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗹𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟰

➤ 𝗧𝗼𝗳𝗳𝗶𝗮 (𝗥𝗶𝗲𝘁𝗶) – 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 – 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗨𝗺𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗜

18:30 | spettacolo | circo contemporaneo | clown-giocoleria-hula_hop

| dai 0 ai 99 anni

Fra Marto’ | Out of the blue



𝐃𝐚𝐲 𝟵 _ 𝟲 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 – 𝗔𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗹𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟰

➤ 𝗧𝗼𝗳𝗳𝗶𝗮 (𝗥𝗶𝗲𝘁𝗶) – 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 – 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗨𝗺𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗜

18:30 | spettacolo | circo contemporaneo | giocoleria | dai 0 ai 99 anni Pigreco Company | My heart is on the table

19:30 | performance | site specific | danza + teatro | dai 0 ai 99 anni

TWAIN – Centro Produzione Danza | Alice al contrario