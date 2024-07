Arbitri Sport Italiani – Tra Finali Nazionali calcio ASI – Beach Soccer tappa in Egitto – All’insegna dello sport del Fair Play e del Sociale

di Fausto ZILLI

Si sono concluse domenica 16 giugno 2024 le Finali Nazionali ASI per Società. L’evento – organizzato dal Settore Calcio Nazionale ASI, Responsabile Nicola Scaringi, insieme al Comitato Regionale ASI Piemonte, presieduto da Sante Zaza, con il patrocinio e il sostegno di Regione Piemonte, con l’Assessore allo Sport Fabrizio Ricca, Città di Torino e Comune di Pianezza – ha portato nel capoluogo piemontese il meglio del calcio amatoriale italiano.

Sono stati assegnati i titoli nazionali dopo una intensa manifestazione nel segno del fairplay e del sano divertimento sportivo. Alla tre giorni presenti anche gli arbitri della Sezione Lorenzo Cesari di Roma – diretti dall’organo tecnico nazionale Americo Scatena,che si sono distinti in modo particolare. Il «Premio Fulvio Pieroni», al miglior arbitro d’Italia nella stagione sportiva appena terminata, è andato al direttore di gara Mario Giovanni Tozzi della sezione di Roma. Il «Premio Lorenzo Cesari», al miglior arbitro dell’evento votato dalle società sportive partecipanti, è stato, invece, assegnato a Massimo Marchesi della sezione di Trieste.

I tornei di Beach Soccer più attesi dell’anno sulla sabbia rovente di Sharm al via il IV° DOMINA IBS CUP e subito Italia-Francia è da sempre una finale ricca di fascino, spettacolo e divertimento e anche a Sharm El Sheikh non ha deluso le aspettative. Ci sono voluti i calci di rigore per decretare il vincitore. 5-5 dopo i tempi regolamentari. Nella lotteria dei penalty è stato decisivo Zingrillo.Tutte le gare dirette da Arbitri Sport Italiani sezione Lorenzo Cesari di Roma dando come sempre il loro supporto tecnico arbitrale sempre con professionalità ad alti livelli.

Tra i principali eventi ideati, curati, gestiti e realizzati dal Club Italia, particolare importanza riveste il Torneo di calcio per Stranieri “Mundialido”. Proposto ininterrottamente dal 1999, pertanto prossimo alla sua 26^ edizione, il Mundialido è un progetto di mediazione culturale che fruttando il fascino del gioco più bello del mondo, riesce ad avvicinare, a far dialogare e convivere tra loro le diverse comunità di migranti presenti sul territorio laziale. La partecipazione a questo ormai prestigioso Torneo è infatti riservata a squadre composte interamente da immigrati, provenienti da ogni continente. L’Ecuador si conferma campione, con un secco 2 a 0 ha battuto gli azzurri nella finale del 26° Mundialido. In un Fiorentini gremito sino al limite della capienza, la formazione sudamericana oltre al Trofeo Allianz si è aggiudicata il visto per la European Ria Cup: il 28 luglio a Madrid, return match il 4 agosto.

Di nuovo protagonisti al Mundialido, arbitri Nazionali – Internazionali dell’Asd Arbitri Sport Italiani della sezione Lorenzo Cesari di Roma per la direzione di tutte le gare del 26° Mundialido.

Da sx Vincenzo Ruocco, Gabriele Merico, Lorenzo Scatena, Mario Tozzi

Lo scorso 25 giugno, come ogni anno alla fine del campionato di calcio a 11 Arti e Mestieri del Comitato Provinciale Roma ASI c’è stata la consegna della raccolta fondi fatta dalle squadre partecipanti al torneo Arti & Mestieri.

In rappresentanza dell’ ASD Arbitri Sport Italiani il Presidente Americo Scatena e Stefano Sabatini, in rappresentanza dei Veterinari Roberto Cavallin, presente una folta rappresentanza dei Vigili del fuoco di Roma. Vi è stata consegnata la cifra di € 4685,00 alla Stelletta Onlus laboratorio d’ arte e ceramica di piazza campo Marzio, 44, in cui operano persone diversamente abili. Cifra destinata all’ acquisto di un forno per la cottura della ceramica.

Un pomeriggio in allegria, interesse e partecipazione da parte di tutti, con la convinzione che lo sport in questo caso il calcio, va oltre il gesto atletico, lo sport come mezzo di aggregazione informazione e inclusione sociale.