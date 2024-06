Primo Consiglio Comunale della legislatura Felli

Piglio, Attriti e forti prese di posizione tra le minoranze ed il Sindaco

Aula consiliare gremita, per l’insediamento nel tardo pomeriggio del rinnovato consiglio comunale uscito dalle urne dell’8 e 9 giugno. Il nuovo organigramma amministrativo vede ad affiancare il Sindaco Mario Felli la nuova Giunta composta da Mauro Federici (Vice Sindaco) con deleghe ai Lavori Pubblici , Urbanistica ed Edilizia Privata; Domenico Franceschetti con delega alla mobilita, trasporti, ambiente e viabilità; Carlo Appetecchia con delega al bilancio, patrimonio, PNNR, Transazione digitale e affari istituzionali ed infine Lucia Ceccaroni con delega alla scuola, Istruzione, cultura e Pari Opportunità. Come anticipato dunque Claudio Alessandri che secondo il criterio dei voti doveva sedere in Giunta, ha dovuto fare un passo indietro e fare entrare in Giunta l’unica donna eletta nel rispetto delle quote rosa. A Claudio Alessandri è andata la delega alla Protezione Civile, Polizia Locale, Sicurezza e pubblica illuminazione; a Marco Mapponi la delega agli eventi, politiche giovanili e sport e tempo libero; a Marco Mazzucchi quella al turismo , agricoltura, associazionismo, comunicazione e sostenibilità ed infine a Carlo Turco quella alle politiche sociali e sanità. Si è proceduto inoltre alla nomina dei capigruppo, per il gruppo di maggioranza Marco Mazzucchi, e per le due compagini di minoranza “Viviamo Piglio” con Roberto Neccia, affiancato dal consigliere Tommaso Cittadini e “Oltre” con Marco Camusi affiancato dal consigliere Cristian Scarfagna; nominati i membri della commissione elettorale per la maggioranza: Claudio Alessandri e Marco Mazzucchi e per la minoranza Roberto Neccia , i supplenti della stessa, per la maggioranza: Lucia Ceccaroni e Carlo Turco e per la minoranza Cristian Scarfagna; ed infine la commissione per la formazione dei giudici popolari per la maggioranza è stato indicato Carlo Turco e per la minoranza Marco Camusi. Non sono mancati degli attriti, negli interventi dei due capigruppo di minoranza. “Faccio gli auguri di buon lavoro al Sindaco ed alla sua squadra. In passato ho esternato l’intenzione di promuovere un’opposizione costruttiva –ha commentato Roberto Neccia- ma ad inizio di questa legislatura non mi sento di dirlo. In questa legislatura la nostra sarà un’opposizione determinata e puntuale, nel rispetto della comunità pigliese. Mentre nella passata legislatura non abbiamo ottenuto il rispetto dovuto dall’amministrazione questa volta saremo più che mai incisivi. Colgo l’occasione, visto che si parla tanto di chiarezza che per i prossimi consigli, ed invito anche il segretario comunale ad accogliere la nostra richiesta, che siano affissi i manifesti nelle apposite bacheche che informino la cittadinanza. Ribadisco che non tutti hanno internet e che è giusto dare un’uniforme comunicazione”. “Anch’io mi unisco agli auguri di buon lavoro, -sottolinea Marco Camusi- mi dispiace per Alessandri che non ha avuto l’Assessorato meritato gli auguro di ricevere qualcosa di più perché se lo merita. La nostra sarà un’opposizione nell’interesse del paese, è chiaro che se il Sindaco esordisce in questa legislatura con una diffida verso la mia lista per degli adesivi elettorali da togliere noi replicheremo con almeno 10 diffide. Ricordo al Sindaco che i due gruppi di minoranza rappresentano il 64% della popolazione, pertanto la sua vittoria che passa da 1800 preferenze nella passata tornata elettorale a poco più di 1000 nell’ultima, non è di certo considerarsi esaltante , ma le regole della democrazia vanno sempre rispettate. C’è molta insofferenza nella popolazione ed è bene che il Sindaco e la sua maggioranza lo tengano sempre presente”. Pungente, ed affilato l’affondo del consigliere Marco Camusi al quale il Sindaco ha poi replicato: “Ringrazio tutti i presenti, abbiamo costruito una squadra molto equilibrata con le idee chiare e sono certo che raggiungeremo importanti obiettivi. I risultati sono stati chiari in presenza di tre liste, e vige una chiara democrazia di voto. Oggi però io andrei oltre queste chiacchiere, e c’è da sottolineare un grande interesse della comunità che vuole essere attiva e partecipare, mi auguro che questa collaborazione ci sia anche da parte della minoranza”. “Mettiamo da parte le chiacchiere – ha infine sottolineato il capogruppo Mazzucchi- lavoriamo per il paese, ringrazio il Sindaco per quest’incarico per me è il mio primo impegno amministrativo, ed auspico che ci sia sempre un confronto costruttivo con ambo i gruppi di minoranza”.