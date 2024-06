PRESSO LA BIBLIOTECA DI CECCANO CINQUE SETTIMANE DI CAMPO ESTIVO GRATUITO

Dopo le due apprezzate precedenti edizioni, torna quest’anno finanziato dalla Regione per cinque settimane consecutive il campo estivo gratuito per i bambini presso la Biblioteca di Ceccano

Dopo l’apprezzato successo delle prime due edizioni gratuite del Campo Estivo in Biblioteca, quest’anno ben cinque saranno le settimane messe a disposizione delle famiglie ceccanesi con bambini dai 7 ai 13 anni di età. La Biblioteca di Piazza Municipio ritorna ancora protagonista con i suoi spazi per questa terza edizione del campo estivo che – visti i successi precedenti – è stato finanziato interamente dalla Regione grazie ad un progetto appositamente preparato direttamente dal personale della struttura. Le settimane andranno dal prossimo lunedì 1 luglio fino al 2 agosto, con un orario di svolgimento che, programmato il lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 9.00 alle 13.00 luglio ed il martedi e giovedi dalle ore 15.00 alle 19.00 vedrà partecipare alternativamente gruppi di bambini dai 7 ai 10 anni e poi dagli 11 ai 13. Tutti saranno guidati in maniera attiva in un percorso di scrittura, di lettura e di movimento dando vita ad un vero e proprio laboratorio di creatività. “Saranno cinque coloratissime settimane dato che con personale appositamente preparato per questa tipologia di iniziative, per o bambini delle famiglie ceccanesi, tra giochi ed attività pratiche, verrà valorizzata la comprensione della lettura creativa stimolando i partecipanti ad esprimere le loro emozioni, cosa che per la nostra Amministrazione – afferma il Consigliere delegato alla Biblioteca, Pasquale Bronzi – è motivo di orgoglio ed anche di stimolo per successive iniziative”. Per partecipare alla prima settimana dal 1 al 5 luglio, le famiglie con bambini dai 7 ai 10 anni dovranno prenotare ESCLUSIVAMENTE via EMAIL entro il 29 GIUGNO indirizzando la richiesta all’indirizzo 𝗯𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮@𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲.𝗰𝗲𝗰𝗰𝗮𝗻𝗼.𝗳𝗿.𝗶𝘁 inserendo come oggetto 𝗜𝗦𝗖𝗥𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝙂𝙍𝘼𝙏𝙐𝙄𝙏𝘼 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗢 𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗢 𝟮𝟬24. Le successive settimane saranno prenotabili sempre allo stesso indirizzo email: ENTRO IL 5 LUGLIO quelle dall’8 al 12 e dal 22 al 26 luglio, per i bambini dagli 11 ai 13 anni, ed ENTRO IL 12 LUGLIO quelle dal 15 al 19 luglio e dal 29 luglio al 2 agosto, per i bambini dai 7 ai 10 anni. I gruppi di 12 bambini ciascuno saranno formati esclusivamente seguendo l’ordine di arrivo delle iscrizioni, dopo di che gli uffici faranno seguire la conferma di accoglienza al campo, unica condizione documentale per l’accesso. Ulteriori inormazioni vanno chieste allo 𝟬𝟳𝟳𝟱 𝟲𝟮𝟮𝟰𝟲𝟴 dalle ore 9 alle ore 12,30 (Mar/Mer/Gio/Ven) .