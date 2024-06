Concorsi presso l’Amministrazione Provinciale, pubblicate le date

La Cisl Fp: «Ritardi inaccettabili, continueremo a vigilare sulle procedure attivate»

Pubblicate le date per il concorso di 32 posti da collaboratore professionale tecnico presso la Provincia di Frosinone. Un risultato importante che segna una vittoria nella battaglia che la Cisl Fp Frosinone sta portando avanti da tempo e che continuerà a monitorare anche per l’altro concorso.

Nel 2022 la Provincia di Frosinone aveva bandito due concorsi per figure tecniche: il primo per l’assunzione (a tempo indeterminato part-time 18 ore) di 32 figure di collaboratore professionale tecnico, categoria B3. Il secondo per l’assunzione (a tempo indeterminato part-time 18 ore) di 22 figure di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3. Nonostante il passare del tempo i concorsi non sono mai andati avanti.

«Finalmente siamo arrivati ad un punto di svolta con la convocazione dei partecipanti per la prova pratica – affermano il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile degli Enti Locali della Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – In più occasioni abbiamo chiesto risposte e chiarimenti da parte dell’Amministrazione provinciale sollecitando risposte e procedendo con tutti gli adempimenti collegati al concorso pubblicato nel 2022. Dopo tante richieste, molte battaglie, dalla Provincia di Frosinone è arrivata una prima risposta con la convocazione delle sedute per le prove pratiche, dal 15 al 24 luglio, per i 959 partecipanti al concorso relativo al profilo di collaboratore tecnico. Il ritardo accumulato dalla Provincia non trova giustificazioni e come organizzazione sindacale continueremo a tenere alta la guardia al fine di verificare che tutta l’attività concorsuale si svolga in tempi rapidi e senza ulteriori intoppi. Ora ci aspettiamo che la Provincia provveda a indire le prove anche per i partecipanti al concorso per collaboratore amministrativo. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno a verificare tutte le fasi delle procedure».