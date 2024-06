Il Vicepresidente di ANCI Lazio Quadrini interviene alla giornata organizzata dall’associazione ANVU sul controllo dell’autotrasporto

Il Vicepresidente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, delegato alla sicurezza urbana, ha partecipato con grande interesse alla giornata a Latina, presso la Sala Enzo De Pasquale di Piazza del Popolo, organizzata dall’associazione ANVU, dal titolo “Il controllo dell’autotrasporto”. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per discutere e approfondire temi fondamentali riguardanti i controlli e la sicurezza dei veicoli adibiti al trasporto di persone e cose.

Durante il suo intervento, il Vicepresidente Quadrini ha sottolineato l’importanza cruciale dei controlli accurati sui veicoli, evidenziando come questi siano essenziali per garantire la sicurezza stradale e la tutela di tutti i cittadini. “La sicurezza stradale deve essere una priorità condivisa – ha dichiarato lo stesso Vicepresidente di Anci Lazio – e richiede un impegno costante da parte di tutte le istituzioni e degli operatori del settore. È fondamentale che i veicoli destinati al trasporto di persone e merci siano sempre in condizioni ottimali per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada”.

Quadrini ha espresso il suo più sentito ringraziamento all’associazione ANVU e al suo Presidente, la dott.ssa Silvana Paci, per l’eccellente organizzazione della giornata e per l’opportunità di confronto. Ha inoltre ringraziato il Sindaco di Latina, la dott.ssa Matilde Celentano, la dott.ssa Sabrina Brancato, Responsabile della Polizia Locale di Latina, e il comandante della Polizia Locale di Castiglione Del Lago, dott. Paolo Pecorella, per il loro prezioso contributo e per aver affrontato con competenza temi così cruciali per la tutela e la sicurezza su strada.

Infine, ha rivolto un appello a tutti i conducenti di veicoli, esortandoli a prestare la massima attenzione alla sicurezza e a mettersi in viaggio solo con mezzi che rispettano tutte le norme di sicurezza. “Invito tutti i conducenti a effettuare controlli regolari sui loro veicoli e a rispettare le normative vigenti. La sicurezza stradale è una responsabilità collettiva e ognuno di noi deve fare la propria parte per garantire viaggi sicuri per tutti”.