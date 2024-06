Attesa per la composizione della nuova Giunta del Sindaco Felli

Piglio, Tanti dubbi e perplessità sulla presenza dei tre fedelissimi

Dallo scorso 10 giugno con la proclamazione ufficiale di Mario Felli come Sindaco di Piglio (nella foto) è iniziato il conto alla rovescia per la formazione della nuova giunta. Tra i primi adempimenti del Sindaco è espressamente indicato che “entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, deve essere convocata la prima seduta del Consiglio comunale (art. 40, TUEL), nella quale verrà ufficializzata la formazione della nuova Giunta”. Secondo il criterio delle preferenze la giunta del Sindaco Mario Felli dovrebbe essere così composta: Mauro Federici con 178 preferenze ed a lui la delega di Vice Sindaco, Domenico Franceschetti con 119 preferenze, Carlo Appetecchia con 115 preferenze, Claudio Alessandri con 107 preferenze. Però nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, (come Piglio che sfiora i 5000): “…nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico (art. 1, c. 137, legge n. 56/2014)”. Partendo da questo presupposto nel rispetto delle quote rosa, l’unica donna eletta Lucia Ceccaroni (con 78 preferenze) ha il diritto di entrare in Giunta e quindi a dover fare un passo indietro è l’ultimo degli eletti in Giunta ossia Claudio Alessandri. Dai rumors che in questi giorni circolano in paese sembra che incominciano a mostrarsi dei mal di pancia in seno alla composizione della Giunta. “Non è giusto –sottolineano alcuni attenti osservatori- che Claudio Alessandri che è l’unico ad aver aumentato il proprio consenso passando da 103 preferenze nel 2019 a 107 nel 2024 (che non ha mai ricoperto la delega di Assessore ndr) debba ora fare un passo indietro per far entrare l’unica donna: perché non possono farlo gli altri? Inoltre, gira voce insistente che oltre ad entrare in Giunta l’unica donna , la stessa sarà anche il Vice Sindaco e ciò di certo non può garbare a Mauro Federici primo degli eletti nella lista ““Con Piglio”” che ha fatto un’intensa campagna elettorale conquistandosi di diritto il ruolo di Vice Sindaco. Ma la voce più solida che persiste in questi giorni, è l’intenzione di far fare un passo indietro all’Assessore Domenico Franceschetti per far nominare un Assessore esterno. In poche parole il Sindaco Felli ed il suo entourage, che a quanto pare ha un grande potere decisionale, durante un caffè ed un gelato in quel di piazza “Falcone e Borsellino”, dimostrano che l’annunciato rinnovo della maggioranza non sia terminato con l’elezione, ma che si voglia fare le scarpe anche agli unici tre che hanno accettato di mettersi di nuovo al suo fianco, invece di premiarli lì affossa. Non resta che aspettare questi pochi giorni per vedere se Alessandri non sarà più Assessore, se Federici non sarà più Vice Sindaco e se Franceschetti sarà ancora in Giunta. Nel frattempo una cosa è certa, le decisioni ed i pre Consigli continuano a farsi al solito bar….”. L’augurio è che queste siano solo chiacchiere, altrimenti sarebbe una triste realtà ed uno sciatto inizio….