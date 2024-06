Richiesta urgente pulizia tratto della superstrada Sora –Frosinone

Lettera del Presidente del Consiglio Provinciale, Quadrini, al responsabile territoriale dell’Anas

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha inviato una lettera al Responsabile Territoriale dell’ANAS, dott. Marco Moladori e per conoscenza all’ing. Annalisa Giovannetti, Responsabile Centro Manutentorio Lazio Sud, per sollecitare un intervento urgente di pulizia del tratto di superstrada Sora – Frosinone, tratto di competenza Anas, che da giorni è oggetto di numerose segnalazioni da parte di automobilisti e cittadini.

“La sicurezza e la qualità della viabilità sono priorità assolute per la nostra amministrazione,” ha dichiarato il Presidente Quadrini. “Negli ultimi giorni, abbiamo ricevuto numerose segnalazioni riguardanti la presenza di detriti, sterpaglie ed erba alta, lungo la carreggiata della superstrada Sora – Frosinone che non solo compromettono il flusso del traffico, ma rappresentano anche un serio rischio per la sicurezza stradale.”

Nella lettera inviata al Responsabile Territoriale dell’ANAS, il Presidente ha sottolineato l’importanza di un intervento tempestivo per garantire che le condizioni della strada siano adeguate e sicure per tutti gli utenti. “È essenziale che venga effettuata una pulizia approfondita e tempestiva di questo tratto di superstrada. Un’adeguata manutenzione è cruciale per prevenire incidenti e assicurare una viabilità sicura ed efficiente.” Il Presidente Quadrini ha inoltre ringraziato anticipatamente il Responsabile Territoriale dell’ANAS, il dott. Moladori, per l’attenzione e la collaborazione, auspicando un pronto intervento per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. “Confido nella pronta collaborazione dell’ANAS per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e la qualità delle nostre infrastrutture stradali. Sono certo che l’ente competente comprenderà l’urgenza della situazione e interverrà rapidamente.”