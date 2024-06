Guidonia, Marco Bertucci: “210º Anniversario dell’Arma dei Carabinieri: doveroso celebrare quotidianamente il loro ruolo nel territorio”

“Ho partecipato con grande orgoglio alla manifestazione organizzata dall’ANC sezione V. Brigadiere M.O.V.M. Salvo D’Acquisto di Guidonia, che ringrazio per l’invito, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, per celebrare la ricorrenza del 210º Anniversario dell’Arma, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Guidonia Mauro Lombardo, del primo cittadino di Marcellina Alessandro Lundini, del neoeletto sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e della collega consigliere regionale Micol Grasselli.

La Regione Lazio è tutti i giorni al fianco delle nostre forze dell’ordine nel loro lavoro. Per questo celebrare l’Arma dei Carabinieri in occasione di questo importante anniversario non assume il solo significato della mera ricorrenza, ma anche porre l’accento e l’attenzione sul fondamentale ruolo di questi militari nella nostra vita quotidiana, sull’importanza delle loro attività sul territorio che hanno il cruciale obiettivo di garantire la sicurezza di tutti i cittadini: è giusto e doveroso celebrare tutto quello che quotidianamente i Carabinieri fanno per il territorio. Da sempre, per sempre: nei secoli fedeli, al territorio e alla cittadinanza. E per questo ringrazio per il lavoro che gli uomini e le donne dell’Arma portano avanti il Tenente Colonnello Alberto Raucci, comandante del Gruppo Carabinieri Frascati, il Maggiore Ferrante, comandante della Compagnia di Tivoli, il Luogotenente Carica Speciale Scupola, comandante della Stazione di Tivoli, il capitano Palatucci, comandante della Tenenza di Guidonia, senza dimenticare l’importante ruolo dell’ANC, che ringrazio nella persona del Generale Muggeo, ispettore regionale, e in quella del Luogotenente D’Ambrosio, presidente della sezione ANC di Guidonia”, così in una nota Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio.