Il Vicepresidente di Anci Lazio, Quadrini, si congratula con il Dott. Fabrizio D’Alba per la nomina a Presidente Nazionale di Federsanità

Il Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, presente alla VII Assemblea Congressuale di Federsanità, tenutasi a Roma, insieme al Direttore Generale della Asl di Frosinone, dott.ssa Sabrina Pulvirenti, esprime le sue più sentite congratulazioni al Dott. Fabrizio D’Alba, Direttore Generale del Policlinico Umberto I, per la nomina a Presidente Nazionale di Federsanità, la confederazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie promossa dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). “Esprimo il mio più sincero apprezzamento al Dott. Fabrizio D’Alba per questo importante incarico. – Afferma Gianluca Quadrini – La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per guidare Federsanità in un momento così cruciale per la sanità italiana. La nostra confederazione rappresenta un punto di riferimento essenziale per il territorio, promuovendo l’integrazione tra le politiche sanitarie e sociosanitarie e contribuendo al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.”

Un ringraziamento particolare del Vicepresidente ai consiglieri di Anci Lazio che hanno partecipato alla votazione per eleggere il Presidente Nazionale. In particolare, il Sindaco di Gaeta e Presidente di Federsanità Anci Lazio, Dott. Cristian Leccese, e i consiglieri di Forza Italia di Anci Lazio, Dott. Alfonso Rosanova, Lubiana Restaini ed Ermanno Nicolai – “il cui impegno e dedizione hanno reso possibile questo importante risultato. Ringrazio, inoltre la dott.ssa Sabrina Pulvirenti, Direttore Generale della Asl Frosinone, con la quale abbiamo iniziato dei rapporti istituzionali molto serrati in quanto Federsanità è un punto focale e centrale.” Sostiene lo stresso Quadrini. “È con grande fiducia che guardiamo al futuro sotto la guida del Dott. D’Alba, certi che saprà valorizzare le sinergie tra le istituzioni sanitarie e i comuni, rafforzando il ruolo di Federsanità come pilastro del sistema sanitario nazionale.” Concludendo, il Vicepresidente di Anci Lazio ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra tutte le componenti di Anci per affrontare le sfide future e migliorare la qualità della vita delle nostre comunità.