Ecco perché Chi l’ha visto è finito in anticipo ieri sera. Gli spettatori in rivolta

Federica Sciarelli si è dovuta congedare alle 23

ROMA – La puntata di ieri di Chi l’ha visto? ha scatenato la rivolta del pubblico di Rai 3. Il programma è, infatti, finito un’ora prima del previsto per lasciare spazio allo speciale elezioni, in vista delle europee in programma l’8 e il 9 giugno. Operazione messa in atto con la speranza che il grande pubblico della trasmissione rimanesse sintonizzato sulla rete anche dopo i titoli di coda.

I telespettatori, invece, non l’hanno presa bene. Così, alle 23, quando Federica Sciarelli si è congedata dal suo pubblico, sono stati in tanti a cambiare canale, come testimoniato dai messaggi pubblicati dagli utenti sui social.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it