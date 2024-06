L’addio di Tudor alla Lazio: spunta l’ipotesi Klose per la panchina

Tra le alternative c’è anche Baroni, ma Lotito potrebbe fare un tentativo anche con Allegri

ROMA – Igor Tudor dice addio

LA RICERCA DEL NUOVO ALLENATORE

La ricerca al nuovo allenatore è già partita. C’è l’ipotesi romantica, quella di portare l’ex centravanti tedesco Klose sulla panchina biancoceleste. Poi si valuta Baroni, autore di una vera impresa con il Verona. Lotito potrebbe anche fare un tentativo con Allegri, ma in questo caso il problema sarebbe l’ingaggio che andrebbe a chiedere l’allenatore ex Juve.

Lazio: ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile della prima squadra. La Società ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali. Diversi i motivi che potrebbero aver portato a questo epilogo: dal rapporto del tecnico con la squadra, la classica scintilla non sarebbe scattata, a quello con la società viste le divergenze in tema soprattutto di calciomercato.

SI PROCEDERÀ CON UN RESCISSIONE CONSENSUALE

Molto probabilmente si procederà con una rescissione consensuale: le due parti stanno cercando un accordo per la buonuscita. Tudor era arrivato alla Lazio dopo le dimissioni di Maurizio Sarri del 13 marzo. L’addio, quindi, matura dopo circa 3 mesi.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it