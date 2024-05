Celebrato in Senato – “CENTENARIO CONCETTO LO BELLO “

Concetto Lo Bello la sua presenza in campo era sinonimo di autorevolezza e rispetto.

Nel pomeriggio di lunedì 27 maggio 2024 presso il Senato della Repubblica Sala degli Atti Parlamentari – Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini ” convegno , premio “Centenario Concetto Lo Bello” promosso dall ASD Arbitri Sport Italiani del Presidente Americo Scatena.

Convegno dedicato sulla vita arbitrale e le innovazioni introdotte da Concetto Lo Bello nato il 13 Maggio del 1924 a Siracusa – Siracusa 9 settembre 1991, è stato un arbitro di calcio, politico, allenatore, dirigente e presidente sportivo italiano. Detiene il primato di partite arbitrate in Serie A (328) e, nel 1963, è stato insignito del prestigioso Premio Giovanni Mauro.

Presenti nella prestigiosa Sala ” il figlio Rosario Lo Bello quale ex arbitro Internazionale, il Senatore Andrea Di Priamo, il Consigliere Regionale Lazio Micol Grasselli, Alessandro Cochi delegato allo Sport Regione Lazio, tra gli altri Daniele Doveri arbitro Internazionale, Claudio Barbaro Sottosegretario di Stato dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, lo storico Giornalista Rai Ezio Luzzi, il Presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play Ruggero Alcanterini, Roberto Cipolletti Vice Presidente Consiglio Nazionale ASI, Massimo Cumbo istruttore Futsal F.I.F.A., Nicolosi assistente arbitrale di entrambi, Enio Drovandi attore regista.

“Abbiamo celebrato un’icona del calcio italiano“, le parole di Claudio Barbaro Sottosegretario di Stato dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“All’epoca l’arbitro comandava tutto, mi ricordo in un Fiorentina Milan l’arbitro Concetto Lo Bello aveva assegnato un calcio di rigore, Rivera non era daccordo questionarono un pò, poi alla tre quarti di campo ci fù altro fallaccio e allora Rivera anche questo è rigore esclamò e Concetto rispose si è rigore, prese il pallone e diete in calcio di trigore, questo era l’arbitro dell’epoca”, le parole di Ezio Luzzi.

“Per chi ha scelto la carriera arbitrale è un privilegio poter ricordare una figura storica per tutti noi”, ha spiegato anche Americo Scatena, Presidente dell’Asd Arbitri Sport Italiani e Responsabile nazionale degli arbitri ASI, Ente che ha sostenuto l’iniziativa.

Daniele Doveri Arbitro VMO F.I.F.A., Rosario Lo Bello EX Arbitro Internazionale

.