Rinnovata la convenzione tra A.K. e gli uffici UEPE

Piglio, Bruni: “A breve un convegno presso il Palazzo della Provincia, per illustrare l’attività svolta ed i risultati ottenuti”

Lunedì scorso, è stata rinnovata la convenzione tra il Tribunale di Frosinone nel particolare il UEPE (Uffici di Esecuzione Penale Esterna) e il sodalizio provinciale dell’Accademia Kronos, rispettivamente rappresentati dal Presidente del Tribunale di Frosinone Paolo Sordi ed il comandante Armando Bruni (nella foto con le responsabili del UEPE). Nei casi previsti dall’art 168 Bis del c.p. , su richiesta dell’imputato , il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova sulla base di un trattamento predisposto dal UEPE, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retributiva in favore della collettività. In quest’ultimi 5 anni l’Accademia Kronos, ha svolto con grande impegno ed accortezza a questo compito affidatole, contribuendo al recupero di svariati soggetti. “Siamo lieti di aver rinnovato quest’importante convenzione con il Tribunale di Frosinone –commenta il comandante Bruni- che dà al nostro sodalizio un ruolo sempre più importante, quale riferimento anche sociale sul territorio. Scontare la pena svolgendo un’attività, nell’ambito della comunità di appartenenza, aiuta positivamente a ridurre la probabilità che una persona possa commettere nuovi reati. L’impegno presso l’Accademia Kronos rappresenta una valida misura alternativa, che favorisce il reinserimento sociale delle persone con trascorsi giudiziari. Ringrazio il Vice Istruttore Angelo Cappelletti per gli ottimi risultati ottenuti, quale referente dell’A.K. che ha seguito in vari progetti le persone affidate. Crediamo molto in quest’attività a servizio della società, che contribuisce ad offrire delle “seconde opportunità”, tutti dopo uno sbaglio chiedono una seconda occasione, e nel nostro piccolo per l’impegno ed il valore che gli uffici UEPE ci riconoscono ci mettiamo a disposizione affinchè questo possa avvenire. A breve organizzeremo in sinergia con il Tribunale di Frosinone, un convegno presso il Palazzo della Provincia, per illustrare l’attività svolta ed i risultati ottenuti”.