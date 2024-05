Giorno memoria vittime terrorismo e stragi

Il Presidente: L.Fontana, “contributo cittadini fu fondamentale per sicurezza e protezione valori”

“Le istituzioni, anche grazie al generoso contributo dei cittadini, sono state in grado di respingere fermamente la deriva terroristica nel rispetto dei princìpi della nostra Carta costituzionale. L’odio, la prevaricazione e la violenza non riuscirono a prevalere sulla coesione, la solidarietà e il dialogo sui quali si fonda la nostra comunità”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana nel suo intervento nell’Aula del Senato nel Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo. Il Presidente ha ricordato “tutte le vittime dei vili attentati terroristici e delle stragi di tale matrice che hanno scosso la storia recente del nostro Paese e dell’Occidente”, esprimendo “piena e sentita vicinanza” ai familiari e alle associazioni.

Per rispondere “alle loro legittime istanze di verità e giustizia” – ha spiegato Fontana – “il Parlamento ha da tempo avviato l’opera di declassificazione e pubblicazione dei documenti acquisiti e prodotti dalle commissioni parlamentari di inchiesta che si sono succedute nel tempo”. “Auspico che il Paese risponda sempre a queste minacce in maniera compatta, forte e risoluta così come è accaduto nel passato”, ha poi concluso.