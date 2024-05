TORNA “PULIFONDALI E PULISPIAGGE”

LA FIPSAS SCENDE IN CAMPO NELLA “GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE”

Presentata oggi al salone d’Onore del CONI “Pulifondali e Pulispiagge”, l’evento organizzato e promosso dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) con il supporto di Suzuki.

Alla conferenza stampa hanno preso parte al fianco del Presidente della FIPSAS, Prof. Ugo Claudio Matteoli, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Fabio Tancredi, il Capo Ufficio Controllo e Monitoraggio Pesca e Ambiente CCNP, FMC e CCNA del Reparto Piani e Operazioni del Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Capitano di Vascello (CP) Alessio Morelli, e il Presidente di Suzuki Italia S.p.A., Massimo Nalli.

Illustrato, attraverso le parole dei relatori, il format che il prossimo 5 giugno, per il quarto anno consecutivo, in occasione della “Giornata Mondiale dell’Ambiente”,coinvolgerà i tesserati della Federazione, i quali, insieme ai giovani di alcune scuole del territorio, saranno in azione per ripulire, quanto più possibile, le acque, gli arenili e i moli drammaticamente invasi dai rifiuti.

L’iniziativa, volta sia a tutelare l’ambiente sia a permettere a tutti di fare una significativa riflessione sull’importanza di preservare l’habitat naturale, è cresciuta in maniera esponenziale nel corso degli anni, tanto da coinvolgere quest’anno ben 40 località (nel 2023 furono 21), da nord a sud della penisola.

L’obiettivo 2024 è quello di raddoppiare i numeri già importanti della scorsa stagione, quando furono “pescati” 175 quintali tra reti fantasma, plastiche, copertoni e materiali ferrosi che sono “riemersi” dagli abissi grazie al meticoloso lavoro dei tesserati FIPSAS, che si sono anche occupati – con l’aiuto di oltre duemila studenti – di liberare dalla sporcizia gli arenili, cosa che si ripeterà anche quest’anno, proprio in concomitanza con l’inizio della stagione balneare. L’iniziativa “Pulifondali e Pulispiagge” sarà “accompagnata” dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e dalla Rai, che garantirà una copertura a 360° con le Direzioni di Rai per la Sostenibilità, TgR, Rai Italia, Rai News 24 e Rainews.it.

GLI INTERVENTI DEI RELATORI DELLA CONFERENZA STAMPA

Dott. Giovanni Malagò – Presidente del CONI: “Quello legato all’ambiente è un tema di stretta attualità, la comunità internazionale oggi è molto sensibile a questo argomento. Plaudo la FIPSAS per questa iniziativa con la quale la Federazione non sconfina fuori dalle sue competenze, anzi contribuisce a migliorare l’habitat dove si svolge la sua attività sportiva e quella di altri. Ho da sempre fatto miei i principi di tutela dell’ambiente, come è testimoniato da quello che pubblico regolarmente sui social. Il 5 giugno sarò all’estero, ma garantisco che parteciperò fattivamente a un’iniziativa unica come Pulifondali e Pulispiagge”.

Prof. Ugo Claudio Matteoli – Presidente FIPSAS: “Essere l’unica Federazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente costituisce per noi un vanto, però, se ci si pensa bene, considerate le attività che svolgiamo, rappresenta per noi una necessità muoverci in un ambiente sano ed è per questo che da sempre abbiamo fatto attività di tutela degli habitat in cui operiamo. Abbiamo intrapreso l’iniziativa Pulifondali perché ci siamo resi conto, attraverso i nostri subacquei, che nessuno si era mai dedicato alla pulizia dei fondali. Abbiamo iniziato tre anni fa con tre località, il secondo anno sono salite a sette, ventuno la scorsa stagione e quest’anno siamo arrivati a quaranta città. Posso affermare con orgoglio che siamo cresciuti in maniera esponenziale grazie all’impegno di tutti i tesserati. Il successo della nostra iniziativa ha poi sollecitato l’interesse delle scuole, che abbiamo naturalmente coinvolto, organizzando per gli studenti, che ovviamente non potevano effettuare attività subacquea, la pulizia degli arenili: è nata così Pulispiagge, che ha avuto eguale successo, andando a costituire l’attuale format, che ci regalerà, anche in questa occasione, grandi soddisfazioni”.

Dott. Fabio Tancredi – Vice Capo di Gabinetto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: “Vorrei innanzitutto sottolineare che la FIPSAS è una delle Associazioni Ambientali riconosciute dal nostro Ministero, unica fra le Federazioni Sportive Nazionali del CONI, riconoscimento attribuitole per la sua capacità di abbinare alle sue attività sportive una grande cura per l’ambiente, sia quello marino che per le spiagge. Credo che uno degli aspetti più importanti di Pulifondali e Pulispiagge sia quello educativo. Sono sicuro che chiunque prenderà parte a questa iniziativa si renderà conto di quanto sia importante che i rifiuti non finiscano nei fondali e negli arenili “.

Alessio Morelli – Capitano di Vascello Capitaneria di Porto – Guardia Costiera : “Questa iniziativa ha una doppia valenza: la prima è la capacità di mettere insieme diversi soggetti a cui sta a cuore la tutela del mare, la Federazione, le Amministrazioni Comunali e le Associazioni insieme per un unico obiettivo; il secondo aspetto è che Pulifondali e Pulispiagge può mettere in risalto la capacità e la volontà di chi fa sport di mettersi a disposizione della tutela ambientale, smentendo chi pensa che invece i praticanti di certe discipline possano incidere negativamente sull’habitat dove si svolgono le loro attività”.

Ing. Massimo Nalli – Presidente Suzuki Italia S.p.A.: “Suzuki è al fianco della FIPSAS non solo per questo evento, ma sostiene tutte le iniziative di questa Federazione, che rappresenta una perfetta sintesi tra attenzione all’ambiente e passione per lo sport ed è forse unica nel suo genere. Tutto questo si sposa perfettamente con la nostra filosofia aziendale. Suzuki vuole dare il suo contributo concreto non a parole, ma con i fatti, e la FIPSAS ci permette di essere parte attiva dei suoi progetti”.

QUESTO L’ELENCO DELL LOCALITA’ CHE HANNO ADERITO A PULIFONDALI E PULISPIAGGE 2024

Alassio (SV), Amalfi (SA), Ancona, Barcola (TS), Bergeggi (SV), Calatabiano (CT), Castiglione della Pescaia (GR), Catanzaro Lido, Civitavecchia (RM), Conca dei Marini (SA), Follonica (GR), Genova, Giulianova (TE), Ischia (NA), Isola di Capo Rizzuto (KR), La Spezia, Latina, Manfredonia (FG), Massa Carrara, Messina, Metaponto Lido (MT), Napoli, Ortona (CH), Ostia (RM), Pesaro, Piedimonte Etneo (CT), Porto Cesareo (LE), Porto Corallo (SU), Portopalo di Capo Passero (SR), Reggio Calabria, Rimini, Riva del Garda (TN), Salerno, San Felice Circeo (LT), San Vito Chietino (CH), Sant’Angelo di Serrara Fontana (NA), Sentina Riserva Naturale Regionale (AP), Siracusa, Venezia e Verbania.

