Il celebre allenatore Carlo Ancelotti ha conquistato la diciottesima finale di Champions League con il Real Madrid, ed è stato fotografato da Ferdinando Scianna, maestro della fotografia italiana, come nuovo volto delle imprese Maxima Spa e Sea Technology.

Ancelotti, un allenatore vincente

I recenti risultati di Ancellotti si aggiungono alla recentissima vittoria interna al Bernabeu sul Cadice – con la successiva sconfitta del Barcellona sul campo del Girona – che ha condotto il Real Madrid a laurearsi per la 36esima volta campione di Spagna. “Re Carlo” ha così scritto una nuova pagina di storia con l’aggiunta in bacheca del secondo campionato nazionale vinto con una stessa squadra, cosa che non era riuscito mai a fare in precedenza pur avendo allenato tra le altre Milan, Juventus Chelsea, Paris Saint Germain e Bayern Monaco.

Record ritoccato, quindi, per l’allenatore italiano che, vincendo il campionato, ha alzato al cielo l’ennesimo trofeo della sua straordinaria carriera.

La Liga spagnola è il dodicesimo con il Real Madrid, superando Zidane. Dodici anche i trofei internazionali vinti dalmister, specialista in grado di vincere in cinque Paesi diversi.

La partnership con il Gruppo Maxima

L’innovativa partnership tra il Gruppo Maxima di Poviglio e Carlo Ancelotti porta la firma di Gianluca Piroli, mente creativa dietro questa visionaria collaborazione.

L’idea, orchestrata da Piroli e promossa da Acme (Acmesign.it) ha l’obiettivo di consolidare il posizionamento dei marchi Maxima Spa e Sea Technology Srl sui mercati nazionali e internazionali.

Ancelotti scelto per i suoi valori

A ispirare Gianluca Piroli, in particolare, è stato ciò che accomuna tutti i protagonisti del progetto a cui è stato chiamato a lavorare: l’estrema professionalità con cui hanno costruito la propria carriera, l’umiltà di ricominciare ogni volta rimettendosi in gioco, il riscatto per ogni volta che le cose non sono andate come avrebbero voluto.

Un professionista fa questo: continua, persiste e insiste fino a quando non ha ottenuto esattamente quello che vuole, per sé e per le persone che lo circondano. Da qui, “la certezza dei risultati”.

Piroli fin da subito ha avuto ben chiaro che testimonial fosse congeniale alla nuova campagna pubblicitaria: una persona che si facesse indirettamente garante della qualità dei prodotti di Maxima e di Sea Technology, oltre che della credibilità di quanto promesso nel messaggio pubblicitario.

La scelta di Scianna, tra i più gramdi fotografi italiani

Per la realizzazione del servizio fotografico con Ancelotti, altro punto imprescindibile per Piroli era quello di dover puntare su un altro cavallo vincente. La scelta è ricaduta immediatamente su Ferdinando Scianna,uno dei più grandi fotografi italiani, apprezzato a livello internazionale.

Nel panorama delle agenzie di comunicazione italiane, Acme ha fatto quindi letteralmente goal, distinguendosi per la sua approfondita conoscenza del mercato locale e la sua capacità di integrare strategie di comunicazione globale con iniziative su misura per le realtà del territorio.

Con un focus particolare sull’innovazione e sulla creatività, Acme si dimostra per questo un partner ideale per le aziende che vogliono lasciare un segno distintivo nel proprio settore.