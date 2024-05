Castel Di Sangro – Roccaraso Grande successo del 14° Torneo Nazionale Calcio Giovanile

di Fausto ZILLI

14° Torneo Nazionale Calcio Giovanile Castel di Sangro – Roccaraso

Il 27 aprile scorso si sono spenti i riflettori sul 14° Torneo Nazionale Calcio Giovanile Castel Di Sangro – Roccaraso, un grande successo di presenze, ben 4 regioni coinvolte per 800 atleti circa con 16 società di cui una professionista, 77 i gruppi squadra divisi per 4 campi di calcio in erba vera, 1 campo di calcio in erba sintetica e un palazzetto dello sport. Tra il comune di Castel Di Sangro e Roccaraso sono state utilizzate 13 strutture alberghiere.

Un torneo che da ben 14 anni ha fatto emozionare tantissimi giovani e non solo, anche in questa edizione il prestigioso patrocinio del Comitato Nazionale Italiano FairPlay presieduto dal presidente Ruggero Alcanterini e del prestigioso patrocionio nella parte organizzativa tecnica dall’A.S.I. Comitato Ragionale Lazio del presidente Roberto Cipolletti.

L’inizio la presentazione ufficiale il 25 aprile presso piazza del Plebiscito nel centro di Castel Di Sangro sede del comune, sul palco tanta musica con il Dj hanno fatto ballare cantare tutti i bambini ragazzi presenti. Una miscela di emozioni, colori, fumogeni, bandiere pregne di emozioni e tanta gioia. La sfilata delle società per poi ritrovarsi nella piazza tutti insieme. Il saluto e il benvenuto delle istituzioni dal primo cittadino di Castel Di Sangro Angelo Caruso e Francesco Di Donato di Roccaraso.

Emozionante sempre il giuramento letto da Alberto Drago rivolto a tutti i bambini e ragazzi presenti, per poi terminare con l’inno Nazionale cantato da tutta la piazza per terminare con i fuochi pirotecnici.

Una tre giorni di sano sport sano agonismo e sano divertimento, tanti sono stati i confronti tra i partecipanti, da segnalare un gesto Fairplay di un bambino categoria 2011 Federico Girace del Sorrento calcio, il quale chiedeva scusa durante la sua gara per il comportamento non consono del pubblico, premiato nella giornata conclusiva nello stadio Teofilo Patini prima dell’inizio della cerimonia di premiazione finale riscuotendo la standing ovation. La premiazione di tutte le squadre partecipanti con coppe trofei e medaglie per tutti i bambini, La cerimonia si conclude con la corsa di tutti i bambini da una parte all’altra dello stadio Teofilo Patini sotto le note di ” Nessuno d’orma ” di Luciano Pavarotti.