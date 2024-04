Caldo africano fino a mercoledì, poi potrebbero arrivare eventi estremi

I 30 gradi e più che si raggiungeranno in questi giorni “potrebbero essere spazzati via da una perturbazione atlantica” a partire dal 10 aprile

BOLOGNA – Caldo (anche africano) ancora per qualche giorno, poi da mercoledì si cambia. Parola dell’esperto di meteo Stefano Bernardi, secondo cui i 30 gradi e più che si raggiungeranno in questi giorni “potrebbero essere spazzati via da una perturbazione atlantica” a partire dal 10 aprile. Quel giorno, infatti, complice un cambio radicale della circolazione, si potrebbero verificare “eventi anche molto forti” legati all’incontro tra il caldo accumulato e l’aria fresca in arrivo.

Al momento, il brusco cambiamento di temperatura è ancora soltanto un’ipotesi non confermata. Tutto dipenderà da come si comporterà il fronte di alta pressione ad est del Canada e se si sposterà verso Europa centrale e Mediterraneo. In questo caso, correnti fredde nord atlantiche si sostituirebbero in maniera determinante a quelle calde preesistenti e potrebbero arrivare temporali o altri eventi molto forti.

